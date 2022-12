ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าแดนมังกร ที่ปักธงในไทยเป็นเจ้าแรกๆ อย่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) เปิดพาวิลเลียนสร้างสีสันความคึกคักให้วงการรถยนต์ ใน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 หรือ มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GWM Light the Future’ เผยโฉม ‘ORA Grand Cat’ เจ้าเหมียวพรีเมียมคูเป้ไฟฟ้า 100% รุ่นแรก เป็นครั้งแรก แท็กทีมกับเอสยูวีทรงพลัง ‘TANK 500 HEV’ ร่วมขบวนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขวัญใจมหาชน ‘New HAVAL H6 Hybrid SUV โฉมใหม่’ และ All new HAVAL JOLION Hybrid SUV พร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี

‘ORA Grand Cat’ เติมอารมณ์สปอร์ตสุดขั้ว

ใครที่ชอบ EV รูปทรงเรโทรสุดชิค แต่อยากได้ความสปอร์ตและสมรรถนะเพิ่มขึ้น ORA Grand Cat น้องใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์ตั้งแต่ดีไซน์ที่เพิ่มความเป็นสปอร์ตโฉบเฉี่ยว หลังคากระจกทั้งบาน (Glass Roof) สปอยเลอร์หลังไฟฟ้า ระบบเสียงท่อไอเสียสังเคราะห์ Exhaust Synthetic Noise แบบไม่เหมือนใคร

สมรรถนะขับขี่จัดเต็มกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ตัว พละกำลังสูงสุด 408 แรงม้า เหยียบจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 4.3 วินาที ชาร์จแบต 1 ครั้งเดินทางแบบสบายๆ ด้วยระยะทางสูงสุดถึง 550 กิโลเมตร

ยกระดับความอัจฉริยะ ด้วยระบบนำทาง ORA Autopilot 3.0 เซ็นเซอร์รอบคัน 28 จุด และเรดาร์อัลตราโซนิก 12 ตัว ส่วนดีไซน์ข้างในติดตั้งจอมัลติมีเดีย ทัช สกรีน ขนาดใหญ่ 12.3 นิ้ว ลำโพง Infinity 11 ตัว เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า พร้อมระบบคูลลิ่งและนวดไฟฟ้า มอบประสบการณ์การขับขี่และการโดยสารสุดพิเศษยิ่งขึ้น!

‘ORA Good Cat 500 PRO’ เพิ่มความกรีนยิ่งกว่าเดิม

เจ้าเหมียวไฟฟ้า ที่สร้างกระแสฮือฮาระดับ ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ตั้งแต่มีข่าวว่าจะนำเข้ามาจำหน่ายในไทย นำมาสู่ปรากฏการณ์กวาดยอดจองถล่มทลายกว่า 4,000 คันภายใน 24 ชั่วโมงหลังเปิดตัว กระแสแรงไม่หยุดด้วยยอดจองอีกกว่า 10,000 คันหลังจากนั้น

งานนี้นอกจากจะเริ่มเปิดรับจองล็อตใหม่ จำนวน 2,000 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน GWM และเว็บไซต์ www.gwm.co.th พร้อมสีใหม่ ‘Hamilton White’ ในราคาเดิมแล้ว ยังเปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO เฉดสีถูกใจสายรักษ์โลก ‘Pistachio Green’ พร้อมแบตเตอรี่ Lithium Ternary 63.1 Kwh ระยะทางขับขี่สูงถึง 500 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ ตามมาตรฐาน NEDC

มาพร้อมโหมดขับขี่ 5 รูปแบบ และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 2+ กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา หลังคาพาโนรามิค ซันรูฟ รวมถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลายได้อย่างครบครัน

‘New HAVAL H6 Hybrid SUV’ เพื่อชีวิตที่เหนือระดับ

เป็นยนตรกรรมที่ไม่เคยมีคำว่าแผ่ว สำหรับ HAVAL H6 นับจากเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปี 2011 ไม่ว่าจะเป็นการครองแชมป์ยอดขายรายเดือนสูงสุดของประเทศจีนในเซ็กเมนต์ 9 ปีติดต่อกัน ทันทีที่มาถึงเมืองไทยก็กลายเป็นขวัญใจมหาชน ด้วยยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มคอมแพคเอสยูวีติดต่อกัน 10 เดือน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 30%

พัฒนามาจนถึงรุ่นล่าสุด New HAVAL H6 Hybrid SUV ใหม่หมดทั้งคัน ตั้งแต่โฉมภายนอกที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้น กระจังหน้า Star Matrix อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้ง Best-in-class และ First-in-class เพิ่มระบบฝาท้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรี เครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด 243 แรงม้า ระบบเกียร์ DHT รองรับระบบการขับเคลื่อนที่หลากหลายของรถไฮบริด

อีกหนึ่งจุดแกร่ง คือ เป็นยนตกรรมที่สร้างบน ‘GWM L.E.M.O.N’ แพลตฟอร์มโมดูล่าร์อัจฉริยะ ที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับเครื่องยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ อัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์ FOTA สั่งการและควบคุมรถผ่านแอป GWM

‘TANK 500 HEV’ ลักซ์ชูรี เอสยูวี

TANK 500 HEV ไฮเอนด์เอสยูวี ที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ หมายมั่นให้เป็นแฟลกชิป ด้วยจุดเด่นการผสานความหรูเข้ากับสมรรถนะทรงพลัง มีระบบส่งกำลังแบบไฮบริด 2.0T+9HAT กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 258 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นต้นว่า TANK Turn เลี้ยวในที่แคบได้อย่างง่ายดาย และระบบล็อกเฟืองไฟฟ้าหน้า-หลัง ช่วยส่งถ่ายกำลังของล้อเพื่อป้องกันการลื่นไถล จนถึงโหมดขับขี่แบบออฟโรดอีกมากมาย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติตามสภาพพื้นถนน

ภายในหรูหราเหนือระดับ หน้าจอดิจิทัล 12.3 นิ้ว หน้าจอกลางแบบสัมผัส 14.6 นิ้ว พร้อมแพลตฟอร์มช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะอย่างครบสมบูรณ์ เช่น ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือการเปลี่ยนเลนและการเปลี่ยนฉุกเฉิน ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ และระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง เสริมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง

‘HAVAL JOLION Hybrid SUV’ รถอเนกประสงค์ของคนเมือง

ถึงจะเปิดตัวมาแล้วพักใหญ่ แต่ HAVAL JOLION Hybrid SUV ก็ยังเป็นเอสยูวีไฮบริดไม่ตกกระแส ด้วยคุณสมบัติเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 190 แรงม้า ระบบเกียร์ DHT เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ภายในห้องโดยสารขนาดกว้างขวาง มีหน้าจอกลางอัจฉริยะแบบทัช สกรีน ออดิโอ ดิสเพลย์ พร้อมระบบนำทางสำหรับบอกตำแหน่งร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน และห้างสรรพสินค้า

ใน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2022 ยังมียนตรกรรมของเกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกหลายรุ่น พร้อมข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดคุ้มสำหรับคนที่ตัดสินใจจอง ยกตัวอย่าง HAVAL JOLION Hybrid SUV ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% ฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท และประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปีเต็ม ประกันคุณภาพรถใหม่ 7 ปี รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดแบบยาวๆ 8 ปี มีแพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 5 ปี และอื่นๆ อีกมากมาย

สัมผัสความพิเศษของรถยนต์จากค่าย เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป ครั้งที่ 39 ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565