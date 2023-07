นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023” กล่าวว่า พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรักรถมาเลือกชม “รถใหม่โปรดี รถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือสองรับประกัน” ในงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023” ปีที่ 11 จัดเต็มรถใหม่ – รถยนต์ใช้แล้ว และไฮไลต์เด็ดปีนี้ ขยายพื้นที่โซนใหม่รับกระแส “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่กำลังฟีเวอร์ อย่าพลาด 5 – 9 ก.ค. นี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

การจัดงานในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ทั้งในส่วนของค่ายรถยนต์ที่ตอบรับเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงขนาดพื้นที่ ขยายเพิ่มจาก 15,000 ตร.ม. เป็น 20,000 ตร.ม. รองรับค่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า

“ไฮไลต์ นอกจากรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว เพิ่มโซนรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีแบรนด์ที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็น เอ็มจี, เกรท วอลล์ มอเตอร์, เนต้า, บีวายดี โดยกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าในไทยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งในปีนี้ เราจัดโซนใหม่โดยเพิ่มพื้นที่อีก 5,000 ตารางเมตรโดยเฉพาะ เพื่อจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับจำหน่าย โซนทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่อย่างครบวงจร”

นายพัฒนเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ในปีนี้พร้อมนำเสนอหลากหลายเซ็กเมนต์ ตั้งแต่อีโคคาร์ ไปจนถึง ซูเปอร์คาร์ โดยทุกรายผ่านการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา รับประกันว่ารถที่นำมาจำหน่ายภายในงาน ต้องสภาพนางฟ้าเท่านั้น เลขไมล์น้อย และเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆ ที่สำคัญยังมีการรับประกัน 5 ข้อ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก และจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของงานตลอด 10 ครั้ง ที่ผ่านมา

นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานฝ่ายรถใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมงานจากทั้งประเทศญี่ปุ่น จีน และยุโรป รวม 8 แบรนด์ ประกอบด้วย อีซูซุ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้า เอ็มจี ซูบารุ วอลโว่ ไฮไลต์พิเศษในปีนี้คือจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกภายในงาน อีกทั้ง ยังมีการจัดดีลพิเศษผ่านแคมเปญโปรโมชั่นทุกค่าย นอกจากนั้น ยังมีระบบการจองคิวทดลองขับเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละคัน

ด้านนายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงานฝ่ายรถใช้แล้ว กล่าวว่า นำเสนอรถยนต์หลากหลายเซ็กเมนต์ ตั้งแต่อีโคคาร์ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในปีนี้ 8 ราย ได้แก่ DDS คาร์เซ็นเตอร์ THE ONE Pattanakarn โยรัชดา ดา ศรีนครินทร์ รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car CarDeeSureOK เบสท์ เซอร์วิส และคาร์ ฮีโร่ ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต่างรับประกันว่าได้คัดเลือกรถ สภาพนางฟ้า เลขไมล์น้อย และเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆ นำมาจำหน่ายภายในงาน

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงานฝ่ายรถตกแต่ง โมดิฟาย และกิจกรรมอีสปอร์ต กล่าวว่ปีนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะรถยนต์พิเศษๆ ที่ได้รับการตกแต่งมาอย่างพิถีพิถัน มาจัดแสดงให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นแนวทางในการแต่งรถยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ ส่วนเรื่องของอี-สปอร์ตก็เช่นกัน จากกระแสความนิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอาชีพให้กับผู้ที่มีความสามารถด้านอีสปอร์ต ปีนี้เราก็ยังจัดกิจกรรมอีสปอร์ตให้ผู้ที่สนใจได้มาประลองฝีมือ และลุ้นรับของที่ระลึกกลับบ้านกันอีกด้วย

พิเศษสุดตื่นตาตื่นใจ กับการกลับมาของกิจกรรม “Sexy Car Wash” อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานพร้อมลุ้นระทึกกับโปรโมชั่น จองรถยนต์ทุกกลุ่มภายในงานจะมีการจับรางวัลประจำวันทุกวันในเวลา 20.00 น. อาทิ ยางรถยนต์บริดจสโตน รางวัลละ 4 เส้น วันละ 1 รางวัล ชุดผลิตภัณฑ์ MEGUIAR’S วันละ 5 รางวัล บัตรกำนัลสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 1,000 บาท วันละ 5 รางวัล เป็นต้น

“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ได้ที่งาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม ศกนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH101-104