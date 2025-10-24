รายงานข่าวจาก บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายรถยนต์ “อาวดี้” แจ้งว่า จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 ส่งผลให้ราคาจำหน่ายรถยนต์อาวดี้ มีราคาสูงขึ้น 10-12%

ขณะที่รถยนต์กลุ่มที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 3,000 ซีซี ตระกูล RS หรือ High Performance อาทิ Audi RS Q8, RS7, RS6 คาดว่าราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.5 ล้านบาท เช่น อาวดี้ RS 7 Sportback quattro performance 11,280,000 บาท ราคาคาดการณ์หลังปรับภาษี 13,800,000 บาท อาวดี้ RS Q8 quattro performance 13,590,000 บาท ราคาคาดการณ์หลังปรับภาษี 16,990,000 บาท

ดังนั้นเพื่อให้ลูกคายังได้เป็นเจ้าของรถยนต์อาวดี้ราคาเดิม นำเข้าคุณภาพมาตรฐาน จากประเทศเยอรมันทั้งคัน โดยรถอาวดี้ทุกรุ่นได้รับการดูแลจาก Audi Protection การรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รถไฟฟ้า e-tron และรถ Plug-in Hybrid Audi ใหม่ทุุกรุ่นรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ได้ที่โชว์รูม อาวดี้ ทุกสาขา ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

Audi Centre Thailand 02-765-8888

Audi Service Ratchapruek 02-034-5888

Audi Din Daeng 02-248-6699

Audi Pattaya 038-197-888

Audi Phuket 076-646-666

Audi Korat 044-017-888

Audi Chiangmai 061-396-2297

Audi Hat Yai 098-140-1440

 

 

