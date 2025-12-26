曼谷，2025 年 12 月。如果你正在寻找曼谷最热血、最青春的跨年地标，那么不用犹豫，目的地只有一个：暹罗广场（Siam Square）！

这个圣诞与元旦假期，AIS SIAM 联合朱拉隆功大学（PMCU）祭出大动作，将整条街道变成了现实版的“梦想大片”——SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026。

这不是一场简单的亮灯仪式，而是一场属于 Z 世代、属于所有追梦人的城市狂欢节！

✨ 步行街变身“潮流宇宙”：Hirono、POP MART 都在这！

从 Siam Square One 的连廊到步行街尽头，整条路被各大顶级品牌“承包”了！

盲盒控尖叫： POP MART、Hirono 以及 MINISO 带来了超多惊喜互动，让你在寻找梦想的同时，也能满载而归。

美妆与饰品： BEAUTRIUM、Smiley、RAVIPA 等品牌悉数到场。

光影记忆： Fujifilm 帮你定格这 50 年一遇的绝美瞬间。

特别预警： 12月23日（就是今天！）将举行盛大的点灯仪式与圣诞大巡游，巨大的彩色圣诞树将点亮曼谷的夜空。

🎤 顶流集结：这可能是曼谷最贵的跨年阵容？

12 月 31 日晚，暹罗广场将变成大型追星现场！AIS SIAM 把你的“老公/女神”们都请到了现场：

国民宠儿： 依然火爆全泰的 Jung 哥 & Cullen 陪你倒计时！

荧幕男神： Jes Jespipat、Bible Wichapas。

人气偶像团： LYKN、bamm、SERIOUS BACON 等，从傍晚 6 点嗨到 2026！

如果你无法亲临现场，别担心，AIS 已经贴心地为你准备了全程直播。

💃 梦想舞台：让世界看到你的不凡

这不仅仅是明星的舞台。Step to your Dreamz 舞台将持续开放至 1 月 4 日：

这里有最炸裂的随机舞蹈（Random Dance）、最还原的 Cosplay 以及最有生命力的街头表演。无论你是学生乐队还是舞蹈狂人，暹罗广场就是你的主场！

📶 5G 全速保障：发朋友圈、直播不卡顿！

最怕跨年人太多，连网都连不上？AIS 已经提前“卷”起来了！

为了应对几十万人的网络需求，AIS 部署了移动基站车（COW）和微型基站，并利用 AI 自动网络系统 24 小时监控。发视频、回消息、看直播，在这里统统“丝滑”无比。正如 AIS CEO 普拉塔纳所说：“我们要连接每一个节日，更要连接每一份幸福。”

在这个充满希望的岁末，诗丽吉王太后陛下等先辈守护的这片土地正散发出前所未有的现代活力。

你准备好在 2026 年钟声敲响的那一刻，在暹罗广场喊出你的梦想了吗？

💬 互动时间： 如果你去参加跨年，最想看哪位艺人的表演？或者你希望在梦想之路买到哪款 POP MART 盲盒？欢迎在评论区留言分享你的跨年计划！

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