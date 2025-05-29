在曼谷寻找 #地道又美味的路边摊#？那你绝对不能错过这家！就在 #ป้อมปราบศัตรูพ่าย区สันติภาพ路# 的 #“เฮียชาญ炭炉火锅&海鲜”#！🍲🔥

别看只是 #路边几张桌子#，这家店可是 #天天排长队#！🚶‍♀️🚶‍♂️ 老饕都知道，想吃就得 #提前领号点单#！还没到饭点就有人来等着开门了！😱

香味扑鼻的炭炉旁，是老板 #“เฮียชาญ”亲自烤制黄油扇贝#！🧈🐚 旁边的大厨也是手速惊人，一道道 #热气腾腾的美味# 用心奉上！👨‍🍳❤️

这家店可是 #超过40年的老字号#！🔥 从ยศเส巷口搬来，靠着 #原汁原味的干锅和汤锅火锅# 征服了无数食客的胃！🤤

汤锅火锅的汤底是用 #鸡骨熬制3小时# 的高汤！#清甜醇厚#！🐔 干锅火锅 #每份现炒#，猪肉腌制入味，搭配 #秘制沙茶酱#！这沙茶酱用 #红豆腐乳提味#，#不甜腻更醇厚#，好多客人都忍不住要 #单点一大碗#！🥣

价格还超亲民！💰 猪肉/鸡肉火锅：60泰铢 牛肉火锅：70泰铢 海鲜火锅：80泰铢

单点菜品也超赞！👍 泰式炒粿条、炒饭、罗勒炒、冬阴功汤、鲜虾粉丝煲… #每道菜都用料实在，味道浓郁#！保证你一口就爱上！😍

必点招牌菜是 #黄油肉末烤扇贝#！🐚🧈 这道菜的诞生竟然是个 #美丽的意外#！老板以前在粥店旁边摆摊， попросил (请) 了点肉末加到扇贝里用黄油烤，结果 #好吃到爆#！😋 鲜嫩的扇贝搭配香浓的黄油肉末，单吃就超满足！蘸上 #酸辣海鲜酱# 更是一绝！🌶️

📍 地址：ถนนสันติภาพ, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ 🕠 营业时间：周二 – 周日 17:30 – 22:00 (周一休息) 📞 预订/咨询电话：08-3301-2637

别看是路边摊！这家店的味道绝对能惊艳你的味蕾！快来打卡吧！ #曼谷美食 #路边摊 #เฮียชาญ #火锅 #海鲜 #黄油烤扇贝 #老字号 #排队美食 #吃货必打卡 #泰国美食 #อร่อยบอกต่อ