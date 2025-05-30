激动人心！🎉 泰国将 #首次主办# 2025年国际排联女子排球世界锦标赛（FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025）！👏 这不仅是泰国体育界的历史性时刻，更将向世界展示泰国的实力与魅力！✨

本次女排世锦赛得到了国际排联（FIVB）、泰国政府以及各界力量的大力支持！💪 所有比赛都将通过 #PPTV HD 36# 和 #AIS PLAY# 进行 #全程直播#！📺📱 泰国排球迷们，准备好随时随地为你们的队伍呐喊助威了吗？！📣

泰国排球协会主席สมพร ใช้บางยาง先生表示，成功申办本次赛事是泰国迈出的 #重要一步#！这充分展现了泰国在 #国际赛事组织、旅游推广和经济发展# 方面的巨大潜力！👍

目前，泰国排协已与FIVB和Volleyball World一同考察了 #四大主办城市# 的场馆准备情况： 📍 #曼谷# （华马克室内体育馆） 📍 #清迈# （国际会展中心） 📍 #呵叻府# （ชาติชาย厅体育馆） 📍 #普吉岛# （4000座体育馆）

所有场馆都被评估为 #符合国际标准#，并将进一步升级完善，确保以最高规格迎接来自全球的顶尖女排队伍！🏐

让我们共同期待2025年，在泰国见证世界女排的巅峰对决！🔥 为所有参赛队伍加油！🇹🇭💪 #Volleyball #FIVB #WomensWorldChampionship #Thailand #Bangkok #ChiangMai #NakhonRatchasima #Phuket #PPTVHD36 #AISPLAY #排球 #女排世锦赛 #泰国 #曼谷 #清迈 #呵叻 #普吉岛 #全球直播 #期待