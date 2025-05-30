重磅联动！🎉 泰国国家旅游局（TAT）携手 #国民级动漫# 《#哆啦A梦#》推出特别篇动画——《#想在泰国见到那只猫#》！🐱🇹🇭 蓝胖子这次要带我们 #穿越任意门#，畅游泰国啦！🤩

听说 #小夫# 先去了泰国，回来后对泰国的美好念念不忘！💖 这次轮到 #哆啦A梦# 和他的小伙伴们亲自来体验啦！他们会遇到哪些 #有趣又奇妙的泰国风景# 呢？🤔

特别篇中，#丹嫩沙多水上市场# 的热闹景象和 #嘟嘟车# 的独特风情都将一一呈现！🛶🛺 简直是 #泰国文化的一次可爱输出#！🇹🇭 这集动画将于 #2025年5月31日# 在 #朝日电视台# 播出，可惜只有 #日语配音版# 哦！🇯🇵

泰国国家旅游局局长表示，这次合作是推广泰国 #软实力# 的重要一步！🎬 相信 #哆啦A梦# 这位超级“KOL”能吸引更多日本和全球粉丝 #来泰国打卡#！✈️

还没完！🤩 泰国国家旅游局还联手 #暹罗天地ICONSIAM# 举办 #哆啦A梦主题展览#！🗓️ 展览从 #5月1日持续到6月22日#！快来和蓝胖子亲密互动，get #泰国同款快乐# 吧！🥳

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