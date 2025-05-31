泰中友谊万岁！🎉 泰国总理佩通坦·钦那瓦（แพทองธาร ชินวัตร）主持“你好，萨瓦迪”（SawasdeeNihao）活动，庆祝泰中建交50周年！🎈 佩通坦总理 #中文告白“我爱你”#，引爆全场！😍

佩通坦总理表示，泰中两国 #友好互助50年#，未来50年也将 #携手共进#！🤝 旅游业是两国友谊的桥梁，两国 #文化相近，人民相亲#！🥰

泰国政府 #高度重视旅游业#，特别是 #中国游客#！🇹🇭🇨🇳 贝东丹总理亲自保证，#泰国非常安全#！警察蜀黍会 #全力保护游客#！💪 遇到任何问题，政府都会 #竭诚提供帮助#！💯

为了重振旅游业，泰国政府放大招！💥 ✅ #大力发展旅游和体育产业#！ ✅ #淡季旅游也有惊喜#！ ✅ #人造景点同样精彩#！

重磅消息！🐼 #年底大熊猫来泰国#！🎉 熊猫宝宝将在哪里安家？敬请期待！🤩

佩通坦·钦那瓦总理向中国游客发出 #最诚挚的邀请#！💖 来泰国旅游，#安全又安心#！收获 #最美好的回忆#！🏖️

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