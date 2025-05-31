甜齁了！🎂หลิงหลิง送给ออมกรณ์นภัส一只超可爱的 #和尚鹦鹉# 作为23岁生日礼物！🎁 还给它取名叫 #น้องอาบู#！ออม收到这份 #意想不到的惊喜#，感动到差点哭出来！😭

หลิงหลิง和ออม还甜蜜回忆了 #首次韩国粉丝见面会# 的盛况！🇰🇷 机场简直被热情的粉丝们 #挤爆了#！🤯 两人都表示 #非常激动和开心#，没想到在海外也有这么多粉丝支持！🥰

见面会上หลิงหลิง还 #秘密准备了生日蛋糕#🎂，和韩国粉丝一起为ออม庆生！🎉 这波惊喜简直 #Mission Complete#！หลิงหลิง爆料ออม当时完全不知情！🤫

ออม透露收到น้องอาบู这份礼物 #非常惊喜#！没想到พี่หลิง会送活的宠物！🐥 他也保证会 #好好照顾น้องอาบู#，让它和家里的狗狗อูนิ成为好兄弟！🐶 ออม还爆料自己之前就一直想要鸟，但因为工作太忙就放弃了，没想到พี่หลิง一直记在心里！💖

หลิงหลิง也解释了送鸟的原因，因为知道ออม #很喜欢#，而且相信ออม #有责任心# 照顾好小生命！😇

更搞笑的是！ออม原本想要的是 #腊肠犬#！🐶 แต่โดนหลิงหลิงปฏิเสธ！😂

แม่ก้อย（ออม的妈妈）一开始是 #不允许养宠物# 的！结果看到น้องอาบู后竟然 #一句话都没说#！还亲自抱回家了！ออม直呼 #太神奇了#！🤣

至于น้องอาบู的名字，“อาบู”是ออม想的，“ชิกเก้น”（Chicken）是หลิงหลิง想的！🤣 หลิงหลิง还解释说想让น้อง每天早上都能吃到“鸡”蛋！🍳 这理由也是没谁了！😂

ออม最后再次向หลิงหลิง表达了 #真挚的感谢#！💖 这份生日礼物真的是 #意义非凡#！祝福หลิงออม友谊长存，越来越甜！🥰 #หลิงหลิง #ออมกรณ์นภัส #หลิงออม #OhmKornnat #LingLingKwong #HappyOhmDay2025 #น้องอาบู #แฟนมีตเกาหลี #เซอร์ไพรส์ #หวานมาก #泰星 #คู่จิ้น