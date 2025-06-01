要说泰国人每天都爱吃的家常菜，那绝对不是什么高大上的名菜，而是这道 #简单粗暴又美味# 的“ผัดกะเพรา”（罗勒炒）！🔥 从路边摊到高级餐厅，随处可见！#快手又好吃#，简直是泰国人的 #国民美食#！🍛

为什么罗勒炒能成为泰国人心中的“国民菜”？🤔 ✅ #口味多样#：猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜、蘑菇随便选！蔬菜也能自由搭配！🥬🍄🦐 ✅ #味道浓郁#：新鲜辣椒的🌶️、罗勒的🌿、鱼露蚝油白糖的咸甜鲜完美融合！一口入魂！😋 ✅ #烹饪快速#：几分钟就能搞定！#懒人必备#！不想等太久就能吃到美味！⏰ ✅ #超级下饭#：配上热气腾腾的米饭🍚，简直绝配！再来个 #香煎荷包蛋#🍳，幸福感爆棚！💯

想在家自己做这道 #国民美食# 吗？超简单教程来了！👇 【主要食材】：肉类（任选1种）100-150g，罗勒叶1把，蒜3-5瓣，新鲜红辣椒3-10个，植物油适量，米饭🍚。 【调味料】：鱼露1-2勺，蚝油1勺，白砂糖0.5-1勺，清水/高汤少量。 【步骤】：

🌶️蒜捣碎/切碎。 🔥热锅热油，炒香辣椒蒜。 🥩加入肉末炒熟。 🧂加入鱼露、蚝油、糖翻炒均匀，可加少量水/高汤。 🌿最后加入罗勒叶快速翻炒至变软即可！ 🍚盛在米饭上，加个煎蛋更完美！

#简单易学# 的罗勒炒，你学会了吗？快动手试试，也许它也会成为你的新宠哦！😋 #泰国美食 #罗勒炒 #ผัดกะเพรา #国民菜 #家常菜 #简单美味 #下饭神器 #美食教程 #吃货必备 #泰国旅行