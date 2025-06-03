如果你在泰国旅行，恰好在 #早上8点或下午6点# 身处公共场所，可能会遇到一个 #神奇的现象#！😮 周围的人突然 #停止一切活动，笔直站立，鸦雀无声#！这是在干什么？！

答案揭晓！📢 这时播放的正是 #泰国国歌#！🇹🇭 而这正是泰国人 #表达对国家无比热爱和尊重# 的独特方式！❤️

🇹🇭 #为什么每天要播放两次国歌？# 这是泰国政府的规定，旨在让全体国民 #同步表达爱国之情#！无论你在 #车站、公园、还是商场#，只要听到国歌响起，都会自觉停下脚步！🚶➡️🧍

🇹🇭 #泰国人如何表达敬意？# 他们会 #停止所有活动#，#笔直站立#，面向国歌传来的方向，#保持肃静#！这已经成为 #根深蒂固的文化习惯#！

🇹🇭 #游客应该怎么做？# 即使你不是泰国人，也请 #尊重这份庄严的时刻#！你可以这样做： ✅ #停止走动或正在做的事情#！ ✅ #安静地站立#，直到国歌结束（大约1分钟）！ ✅ #不要大声喧哗或做出不合适的举动#！

你的这份尊重，泰国人民会 #非常感激#！🙏

🇹🇭 #一分钟的静默，一份深深的爱国情怀#！这不仅仅是一个仪式，更是泰国人 #爱国主义和高度纪律性的体现#！下次在泰国听到国歌响起，不妨 #停下脚步，感受这份独特的文化# 吧！也许你会 #更懂泰国# 一点点哦！😊 #泰国文化 #泰国国歌 #爱国主义 #旅行小贴士 #尊重习俗 #神奇泰国 #文化体验 #涨知识了#