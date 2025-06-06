重磅官宣！🎉 泰国财政部副部长朱拉潘·阿蒙维瓦正式宣布：泰国将大力推动 #综合娱乐中心 Entertainment Complex# 项目！目标是打造一座 #“世界级体验大都市”#，成为 #泰国经济的新引擎#！🚀

🌐 全球第三大娱乐中心？

政府计划在两年内完成立法，预计每个项目将吸引 #超过1000亿泰铢# 的私人投资！💰 如果成功，泰国GDP将增长0.8%！届时，泰国有望成为 #世界第三大综合娱乐中心#，仅次于美国和澳门！亚洲新地标预定！🌟

项目亮点速览！💡

✅ 不花纳税人的钱！ 全由 #私人资本投资#，安心又放心！ ✅ 赌场严格管制！ 限制泰国公民进入赌场的条件，仅限于存款超过5000万泰铢的人士。！ ✅ 私人联合体运营！ 公平竞标，政府统筹规划，避免恶性竞争！ ✅ 超豪华配置！ 集 #游乐园、博物馆、体育馆、酒店、餐厅、严格控管的赌场# 及 #世界级设施# 于一体！目标不只是吸引游客，更要 #提升每位游客的消费贡献#！

经济效益大预测！📊

💰 政府年收入： 预计120亿-390亿泰铢！ 📈 相关产业税收： 每年87亿-350亿泰铢！ 🎰 赌场牌照费： 每年不低于69亿泰铢！ ✈️ 游客增长： 每年额外吸引5%-20%游客，尤其能带动 #淡季旅游#！

安全透明是底线！🔒

🚫 仅限实体赌场！ 坚决杜绝线上博彩！ ❌ 严禁广告宣传！ 严格入场三层审核！ 🛡️ 防范洗钱机制！ 比普通行业更严格！ 🧑‍🤝‍🧑 弱势群体关怀！ 员工将接受专业培训！

借鉴“新加坡模式”！🇸🇬

泰国将效仿 #新加坡综合娱乐中心模式#，选址靠近交通枢纽和旅游景点，实现经济效益最大化！预计可带动 #GDP年增长2%#，创造 #数万个就业机会#！

朱拉潘副部长强调：“#泰国不应错过这个机会#！”这不仅仅是经济发展的契机，更是吸引全球投资的重要时刻！让我们共同期待这个“世界级体验大都市”的诞生！🇹🇭✨