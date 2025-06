万众期待!🎉 继爆款泰剧《心之藏匿爱意》后,人气CP #凌零Sirilak# 和 #AomKornnaphat# 带着她们的新剧 #《唯你独有》(Only You The Series)# 回归啦!姐妹们,你们的 #CP魂# 准备好了吗?!💖

最近官方账号不断放出 #片场花絮照#,甜蜜氛围已经溢出屏幕!😍 据悉,这部剧已于 #2025年4月底杀青#!期待值直接拉满!🚀

重磅消息!📢 #Ch3Plus# 刚刚宣布,新剧 #《唯你独有》发布会# 将于 #7月19日# 在The Mall Lifestore Bangkapi的MCC Hall三楼盛大举行!🥳 主题更是浪漫爆棚——#“Only You, Only Us, Only Now”#!✨

剧中“Aira妹妹”和“Tawan姐姐”的角色细节,以及更多发布会精彩内容,都将在 #6月10日# 公布!📅

速速码住这个日期,一起期待两位女神的甜蜜回归吧!你最期待她们在新剧中带来怎样的化学反应呢?👇 #凌零Aom #OnlyYouTheSeries #泰剧 #新剧预告 #姐妹CP #心之藏匿爱意 #期待 #发布会 #泰剧推荐 #追剧日历