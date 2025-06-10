磕到了磕到了！😍 泰国男星 #Zee Pruk# 刚从越南度假归来，就立刻“空降”#Nunew Chawarin# 的 #HER VERSE & HIS VOICE CONCERT# 演唱会现场！⚡️ 这波支持太有爱了！

更让粉丝激动的是，Zee不仅坐在台下为Nunew加油，还作为幸运观众，与Nunew在舞台上 #隔空对唱# 了 #Nunew的歌曲《真爱》#（True Love）！🎤 这突如其来的 #甜蜜互动#，瞬间点燃全场！

✨ Zee Pruk 独家爆料： 🇻🇳 越南之行： “巴拿山很美，像欧洲一样！玩得很开心！” ✈️ 赶场演唱会： “让助理订票，能赶上就想来！因为 #Nunew是很重要的人#！”这份心意，绝了！ 🎶 惊喜献唱： “没想到会被邀请唱卡拉OK！虽然不是我的key，但《真爱》已经 #融入我的血液# 了！一上大屏幕有点紧张，怕走调！” （Zee还悄悄表示，回看视频发现自己确实有“跑调”的小细节！😂） 🌻 黄色花束的秘密： 每次都送花，这次特意选了 #黄色花束#！“觉得它很美，很温暖，而且 #很衬Nunew的头#！”（这是什么神仙情侣发言？！） 💖 珍贵时刻： “能在演唱会舞台上和艺术家一起唱卡拉OK，非常荣幸和开心！这是个 #非常可爱、难忘的时刻#！”

Zee还对Nunew送上暖心寄语：“为你感到高兴，你真的全力以赴了！希望你永远 #享受唱歌的乐趣#！”