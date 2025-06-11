大反转！🤯 泰国社交媒体最近被一个 #越南咖啡店# 的广告牌刷屏了！这家即将登陆曼谷的咖啡店，竟然打出了“#你曾说我穷，现在我在曼谷开大店了！你后悔了吗？#”的挑衅标语！💥

广告一出，立刻 #引爆泰国网友怒火#！💬 许多人认为这则广告 #充满讽刺和不友好#，是对泰国人的挑衅！评论区一片“#绝不光顾#”、“#不欢迎这种态度#”的声音！😡 有网友直言：“你是来做生意还是来找茬？这种话太伤人！”

店家紧急回应：翻译失误！纯属误会！

面对汹涌的舆论，咖啡店 #Anh Kafe Thailand# 迅速发文道歉！🙏 他们解释说，这其实是一个 #幽默励志的虚构故事#：一个穷小伙被心爱女孩嫌弃后，去越南打拼成功，回泰国开店就是为了证明自己！📈

店家表示，由于 #找不到合适的翻译#，用了 #在线翻译工具#，导致 #文化差异# 和 #翻译偏差#，完全没有恶意！他们强调绝无意制造仇恨、诽谤或表达负面情绪！“#我们的目标是让大家开心#，没想到会引起不适。非常抱歉！”😭

店家最后再次致歉：“这对我们是 #一个宝贵的教训#，让我们反思并变得更好。感谢大家的反馈，我们很抱歉给泰国带来了不快。”

看来，#广告创意# 真的要慎之又慎，尤其是涉及 #跨文化传播# 的时候，#翻译和语境# 太重要了！大家觉得这个道歉能被接受吗？👇 #广告翻车 #泰国生活 #越南咖啡 #文化冲突 #公关危机 #道歉 #营销策略 #惹争议 #社交媒体热议