在泰国黎府，一个 #简单却感人至深# 的故事正在流传！💔 79岁的拉农·蓬猜爷爷，在无法忍受对去年底去世的妻子赛布阿奶奶的思念后，再次打开了他那尘封已久的“#旧旧的行李箱#”！

🕰️ 59年前的爱情信物！

这个行李箱可不一般！它不仅是行李箱，更是爷爷奶奶 #59年前# 爱情的见证！✨ 那时，爷爷带着它，步行 #5公里# 穿山越岭，去与赛布阿奶奶结婚。那时没有汽车，没有平坦的道路，只有一颗坚定去见爱人的心！👣

💍 模范夫妻，相守一生无争吵！

拉农爷爷告诉子孙，他和妻子一生 #幸福相伴，从未吵架#！💖 他们还是社区的 #“模范夫妻”#，常常被邀请去为年轻新人主持婚礼，将自己的幸福传递给下一代。

🕯️ 思念如潮，再开“回忆之门”！

自从奶奶于2024年10月去世后，爷爷一直精心保管着这个行李箱。一天早上，他走到它面前，静静地 #反复打开，反复凝视#，仿佛在与过往的每一个幸福瞬间对话！😭

对拉农爷爷来说，这个行李箱是 #爱、记忆，以及那段从真爱开始的人生旅程的象征#！💬 这是一个关于 #持久的爱#、#永不消逝的羁绊#，以及 #心中永不褪色的记忆# 的故事。真爱，真的可以穿越时空，永恒存在。愿爷爷奶奶的爱在天堂延续！🙏 #泰国 #感人故事 #爱情 #相守一生 #泪目 #老夫妻 #真爱永恒 #回忆杀 #治愈系 #情感故事