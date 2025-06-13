太心痛了！😭 2025年6月10日深夜11点左右，泰国北榄府帕巴登县素沙瓦78巷口发生一起 #惨烈车祸#！39岁的瓷砖工披亚蓬·因桑提亚先生 #被汽车撞飞#，当场死亡！😱

💔 争吵升级酿悲剧！

据警方初步调查，事发前，披亚蓬先生与35岁的女友卡诺恩·素潘女士 #因金钱问题激烈争吵#。下班后，两人回到住所，争吵中，女友被踢后跑出房间，想过马路打车离开，以避免进一步冲突。

🚗 追赶和解，却遭遇死神！

就在女友准备拦出租车时，披亚蓬先生 #紧追而至#，估计是想和解。然而，就在他跑到马路中央时，一辆迎面驶来的本田轿车 #猛烈撞上他#，瞬间将其撞飞，重重摔在地上，当场丧命！😭 随后，另一辆车也发生轻微碰撞。

😭 女友崩溃：相恋不到月却阴阳两隔！

事发后，披亚蓬先生的女友卡诺恩女士 #坐在路中央痛哭流涕#，情绪几近崩溃。她向警方透露，两人 #相恋还不到一个月#，并在同一家公司工作，没想到会以这种方式阴阳两隔！救援人员不得不一直在旁安抚她。

目前，警方正在查看监控，并传唤司机问询。死者遗体已送检，等待家属处理。

这起悲剧再次提醒我们，#冲动是魔鬼#！珍惜生命，控制情绪！愿逝者安息，生者坚强。🙏 #泰国 #车祸 #社会新闻 #情感纠纷 #悲剧 #北榄府 #生命无常 #安全警示 #令人心碎 #冲动