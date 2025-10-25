泰国王室宫务处发布公告，诗丽吉王太后（Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommaratchachonnani Phanpi Luang）自2019年9月7日入住泰国红十字会朱拉隆功医院以来，多次患病，且医疗团队检查发现其身体系统出现异常，因此一直在接受持续治疗后，于2025年10月17日感染血液感染，病情恶化，最终于2025年10月24日（星期五）安详逝世，享年93岁。

诗丽吉王太后是泰国拉玛九世国王的王后，也是现任国王玛哈·哇集拉隆功（拉玛十世）的生母。

她于1932年8月12日出生于曼谷，是Nakkhatra Mangala亲王和Mom Luang Bua Kitiyakara的女儿。

童年时期，她在曼谷接受教育，后来前往法国继续深造。在法国居住期间，她结识了当时在瑞士求学的普密蓬·阿杜德国王（拉玛九世），并于1950年结婚。

在担任王后期间，她持续致力于手工艺、社区发展和泰国文化保护工作，并创立了“诗丽吉王太后基金会”（SUPPORT Foundation），旨在帮助乡村民众利用本土智慧获得职业和收入。

她一直是泰式优雅的象征，深受全国泰国人民的爱戴。她被视为全泰国人民的“母亲”，她的生日8月12日也被定为泰国的“国家母亲节”（National Mother’s Day）。