【历史性时刻！🤝】10月26日，在#马来西亚#举行的仪式上，#泰国#与#柬埔寨#领导人签署了“会谈成果联合声明”！美国总统特朗普和#马来西亚#总理安瓦尔共同见证了这一时刻。

泰国总理Anutin：绝非条约，已获内阁批准！

#泰国#总理Anutin Charnvirakul通过直播向民众承诺：“这份联合声明中，没有任何一条会让#泰国#吃亏！”

性质：Anutin强调，这是联合声明，不是条约，无需提交议会，但已获内阁批准。

名称：#泰国#外交部长Sihasak澄清，该文件名称为“联合声明”，并称其为“通往和平之路”。

和平进程的关键4项条件！

Anutin总理透露，声明涵盖4项主要条款：

撤出重型武器：尽快从边境撤出重型武器。 清除爆炸物：清除边境地带的爆炸物。 打击犯罪：合作打击网络诈骗和信息技术犯罪。 共同管理：寻找共同管理争议区域的途径。

协议生效：泰国将释放18名柬埔寨军人！

Anutin宣布，随着声明的签署，#泰国#将开始释放18名被拘押的柬埔寨军人，以建立信任。

美国介入：特朗普宣布与泰国签署关键矿产合作！

特朗普总统将该文件称为“吉隆坡和平协议”，并在仪式上宣布与#泰国#签署了关于关键矿产合作的谅解备忘录！

