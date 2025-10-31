ตำรวจไซเบอร์ ตามรวบเอเย่นต์จัดหาบัญชีม้า เปิดเฟซบุ๊กรับซื้อขับรับ-ส่งสแกนหน้า
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 ต.ค.2568 ที่บช.สอท. เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 แถลงข่าว จับขบวนการจัดหาคนไปเปิดบัญชีม้า อ้างฟรีค่าใช้จ่าย หลอกเหยื่อได้รับเงิน 7,000 บาท ต่อบัญชี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.1 ได้สืบสวนขยายผลการจับกุมขบวนการซื้อขายบัญชีม้าในกลุ่มเฟซบุ๊ก กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ มีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 4,000 คน จึงให้สายลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่ม
พบผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ “Kim Alon” ได้โพสต์ประกาศรับซื้อบัญชีธนาคาร ว่า “รับออมสิน ไทยพานิชย์ กรุงไทยให้มันทีละ 7,000 บาท หน้างานชลบุรี 2 วัน ฟรีค่าใช้จ่าย สนใจทัก LINE มา mk1169” จึงให้สายลับติดต่อไปผ่านทาง ID Line เพื่อทำทีสนใจที่จะขายบัญชีธนาคาร
จากนั้นได้สอบถามรายละเอียด ทราบว่าการผู้ที่จะขายบัญชีธนาคาร จะต้องมาค้างคืนที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 คืน เพื่อทำการสแกนใบหน้า และทำบัตรATM จากนั้นผู้ใช้บัญชี Line ดังกล่าว ได้นัดแนะกับสายลับ และแจ้งว่าจะมีทีมงานมารับจากระยอง เพื่อเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และให้เตรียมสมุดบัญชีและสัมภาระไปด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังไปตรวจสอบ พบมีรถยนต์ โตโยต้า อัลติส สีดำ จะมารับที่ภายในปั้ม
น้ำมันปากทางเพ หมู่ที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยคนขับจะใช้โทรศัพท์โทรหา
สายลับชุดจับกุม จึงนำกำลังไปเฝ้าดูตามสถานที่นัดหมาย มีรถยนต์คันดังกล่าวขับเข้ามาจอดจุดที่สายลับยืนรออยู่ คนขับ นายสมเด็จได้เปิดท้ายรถยนต์คันที่ขับมา พร้อมทั้งยกกระเป๋าสัมภาระ ของสายลับขึ้นรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุม พร้อมทั้งขอตรวจค้นภายในรถพบ สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม และ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
จากการสอบถามนายสมเด็จ ให้การว่า ตนได้มารับคนไปเปิดบัญชีจริง โดยเมื่อรับแล้วจะนำไปส่งที่รังสิต เมื่อไปถึงรังสิตจะมีผู้มารับอีกต่อหนึ่ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไข ข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงิน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เพ ภ.จว.ระยอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป