จับหนุ่มเมียนมาแสบ ย่องเบาลักทรัพย์ ได้เงินกว่า 1 แสน ส่งกลับบ้าน ก่อเหตุเสร็จนั่งแท็กซี่กลับ เจ้าสารภาพเดินจากบางบอนข้ามมาถึงบางโพงพาง

วันที่ 31 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.สน.บางโพงพาง พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ วงค์สิงห์ พ.ต.ต.พิชชากร กองสวัสดิ์ สว.สส.สส.สน.บางโพงพา ร่วมกันจับกุม นายสิทู อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา โดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าย่านบางบอน กทม.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 12.21 น. ผู้เสียหายได้มาแจ้งความ เหตุลักทรัพย์ฯ ฝ่ายสืบสวน จึงได้ตรวจสอบและติดตามสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ จนทราบตัวผู้ก่อเหตุและที่พักอาศัย และตรวจยึดของกลางในคดี โดยผู้ก่อเหตุได้รับว่าก่อเหตุจริง

จากการสอบสวนทราบว่า รับจ้างไปเรื่อย ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง เดินมาจากบางบอน ปีนขึ้นบ้านนั่งแท็กซี่กลับได้ไปแสนกว่า อ้างว่าส่งกลับบ้านที่เมียนมา เบื้องต้นแจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์

หรือผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีต่อไป

