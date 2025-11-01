ผู้เช่ามหาภัย เสพยา-ติดการพนัน บุกยกเค้าเจ้าของบ้าน กวาดทรัพย์สินมีค่า ทอง-เงินสะสม ตร.โคกคราม ตามรวบ
วันที่ 1 พ.ย.2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส.สน.โคกคราม ร่วมกันจับกุมนายคงชัย อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1598/2568 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568 ในความผิดฐาน ลักทรัพย์ในเคหสถาน
โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า พร้อมด้วยของกลางธนบัตรรัฐบาลไทย(ขวัญถุง) ชนิดละ 1 บาท 1 ใบ ธนบัตรรัฐบาลไทย(สะสม) ชนิดละ 10 บาท 1 ใบ
กำไลข้อมือ 6 วง สร้อยข้อมือ 4 เส้น มีดพับ 4 ด้าม เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแบบต่างๆในตลับพลาสติกใส 4 เหรียญ เข็มกลัด สีทองมีเม็ดสีแดงประดับอยู่ 1 อัน ตลับคล้ายโลหะเงิน ลักษณะวงรี 1 อันโดย จับกุมได้ที่บ้านเช่า ซ.ลาดปลาเค้า 69 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2568 หญิงผู้เสียหายอายุ 66 ปี ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ว่าได้มีคนร้ายได้ทำการลักทรัพย์ที่บ้านพักได้ทรัพย์สินมีค่าไปจำนวนหลายรายการจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและข้อมูลจากกล้องวงจรปิดได้พบว่าเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 09.50 น. ได้มีคนร้ายเป็นชายจำนวน 1 คน เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์
จากข้อมูลของผู้เสียหายแจ้งว่าชายคนร้ายที่ก่อเหตุคือ นายคงชัย เป็นผู้เช่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าของตนที่อยู่ติดกันและตนรู้จักเป็นอย่างดี จากข้อมูลดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีดำเนินการยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลอาญามีนบุรี ต่อมาในขุดสืบสวน สน.โคกคราม สืบสวนทราบว่า นายคงชัยผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรีดังกล่าว ได้มาพักอยู่ที่บ้านเช่า ซ.ลาดปลาเค้า 69 จึงเข้าจับกุม
จากการสอบสวนรับว่า ตนเองเป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ในวันที่ 17 ต.ค.2568 ที่บ้านของผู้เสียหายที่อยู่ติดกันเพื่อนำเงินไปเสพยาและเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการงัดแงะบริเวณเหล็กดัดหน้าต่างเข้าไปก่อเหตุจริง พร้อมรับว่ายังมีทรัพย์สินบางอย่างที่ก่อเหตุมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป