191 รวบอดีตสาว PR หวังรวยทางลัดผันตัวค้ายาเสพติด ตำรวจยึดไอซ์-พอตเค-ไฟว์ไฟว์ ส่งลูกค้าออนไลน์
วันที่ 4 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ โดย พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์ พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม พ.ต.ท.ไพบูลย์ สอโส รอง ผกก.สายตรวจฯ และ พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2 จับกุมตัว นางสาวยุพา หรือจ๋า (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และนางสาวพัชรี หรือมิกิ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อดีตสาวพีอาร์
พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) น้ำหนัก 14.25 กรัม, ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (คอลลาเจน หรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวน 5 ซอง หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ผสมเอโทมิเดต (พอตเค) จำนวน 6 หัว วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ไฟว์ไฟว์) จำนวน 1 แผง มีทั้งหมด 10 เม็ด ซองกระดาษลายการ์ตูนชนิดแข็ง ไว้บรรจุยาเสพติดส่งลูกค้า จำนวน 44 ชิ้น โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์เสพยาเสพติด จำนวน 1 ชุด โดยจับกุมได้ที่เคหะเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีบุคคลมีพฤติการจำหน่ายยาเสพติด ผ่านช่องทางกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยจะนำยาเสพติดใส่ซองกระดาษ บรรจุใส่ถุงพลาสติกสีต่างๆ จากนั้นจะใช้ไรเดอร์นำยาเสพติดไปส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ จึงวางแผนล่อซื้อ ยาไอซ์ 1 กรัม ในราคา 1,000 บาท และนัดหมายส่งที่เคหะเอื้ออาทร
ต่อมาวันที่ 3 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 15.35 น. ขณะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบภายในอาคารพบเห็นไรเดอร์มารับถุงใส่ของที่ห้องพักดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นยาไอซ์ จึงขยายผลทำการตรวจค้นห้องพัก พบนางสาวยุพา และนางสาวพัชรี แสดงตัวเป็นเจ้าของห้อง หลังตรวจค้นพบยาเสพติดของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 รับว่า ยาเสพติดของกลางเป็นของพวกตน มีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าทางออนไลน์จริง โดย นางสาวพัชรี รับว่า ตนเคยประกอบอาชีพเป็น PR และมีลูกค้าให้ช่วยติดต่อซื้อหายาเสพติดให้ จนเห็นว่าเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ จึงทำเรื่อยมาจนถูกจับกุมในที่สุด
นอกจากนี้จากการเข้าตรวจค้นภายในห้องพบว่ามีกองขยะจำนวนมาก โดยจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง 2 แจ้งว่าใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ออกไปไหนและเป็นเป้าสายตาของบุคคลภายนอก
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) และร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน (ของกลางรายการที่ 1), ร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์, Happy Water หรือเมทแอมเฟตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ,
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ไฟว์ไฟว์ และเอโทมิเดต) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป