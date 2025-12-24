จับทันควัน สาวหิ้วยาบ้า-ยาไอซ์ มาเยี่ยมผัว ที่ห้องขังโรงพัก ตร.พบพิรุธกลิ่นยาฟุ้ง ค้นกเจอไอซ์ 41 กรัม – ยาบ้ากว่า 60 เม็ด ถูกรวบคาหน้าห้องขังโรงพัก
วันที่ 24 ธ.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.ตฤณ อ่อนนิ่ม รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม และสายตรวจสน.โคกคราม ร่วมกันจับกุมน.ส.อังคณา อายุ 36 ปี พร้อมของกลาง ยาไอซ์ 41.49 กรัม ยาบ้า 62 เม็ด โดยจับกุมได้หน้าห้องขัง สน.โคกคราม
สืบเนื่องจาก ด.ต.พัทธพล โพธิ์ศรีผบ.หมู่ ป. สนโคกคราม ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรฯอยู่ ได้มีน.ส.อังคณา มาติดต่อขอเยี่ยมแฟน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีขับขี่รถในขณะเสพยาเสพติด โดย พ.ต.ท.ตฤณ สังเกตพบว่ามีลักษณะท่าทางมีพิรุธมีกลิ่นลักษณะคล้ายยาเสพติด แจ้งเจ้าหน้าที่สิบเวรจึงขอทำการตรวจค้นกระเป๋าสีน้ำตาลแบบสะพายของ น.ส.อังคณา
จากการตรวจสอบพบของกลางยาบ้าดังกล่าว จากการตรวจสอบยอมรับว่าเป็นของตนจริง ขณะเดียวกันนั้น ด.ต.พัทธพล ได้สังเกตเห็นถุงพลาสสีดำแบบซิปเปิดปิด วางอยู่บนคอมเพรสเซอร์แอร์หน้าห้องขังตรวจพบของกลางยาไอซ์ 3 ถุง ยาบ้า 3 ถุง จึงได้สอบถามว่ายาเสพติดดังกล่าวข้าเป็นของตนหรือไม่ น.ส.อังคณา ยอมรับว่าเป็นของตนเองจริง
รับมาจากนายเคน ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงที่ จ.ลพบุรี เมื่อประมาณวันที่ 23 พ.ย.68 ในราคายาไอซ์กรัมละ 200 บาท ยาบ้าเม็ดละ 18 บาท และมานำจำหน่ายทำกำไรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปทุมธานี ในราคายาไอซ์กรัมละ 300 บาทและยาบ้าเม็ดละ 30 บาท เพื่อนำผลกำไรไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวและตั้งใจนำมาให้สามีเสพ ส่วนการจำหน่ายผ่านโซเชียล
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ขอตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือพบประวัติข้อมูลการสนทนาการซื้อขายยาเสพติด จึงได้จัดทำภาพถ่ายประกอบการจับกุม จากนั้นเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกุมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ผลตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ”จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอแฟตามีนคลอไลน์)โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าตาม ก่อนนำตัว น.ส.อังคณา พร้อมของกลาง ทั้งหมดนำส่ง พนักงานสอบสวน สน.โคกคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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