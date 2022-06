ผู้ช่วยโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจความคืบหน้า โรงพักต้นแบบ smart safety zone 4.0

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร./ ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.น. ตรวจเยี่ยม สน.ห้วยขวาง ซึ่งเป็น สน.ที่ได้อันดับที่ 1 ของ บช.น. โดยมี พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโน ผกก.สน.ห้วยขวาง ให้การต้อนรับ พร้อมสาธิตการปฏิบัติที่สำคัญในโครงการ Smart Safety Zone 4.0

ตามที่พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีนโยบายให้นำเอากล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อประชาชน มีการวัดผลให้เป็นรูปธรรม ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

สำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เคยได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติมาแล้วดังนี้ ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และรางวัลระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (The Best Experience in Community Policing)ในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลก (World Police Summit 2022) ที่มหานครดูไบ และเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การประเมินโครงการฯระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบความคืบหน้า และมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการให้สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินแม้ในเวลากลางคืน โดยจะประเมินในทุกๆด้านอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับการดูแล และมั่นใจในความปลอดภัยให้สมกับได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ