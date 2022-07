สืบภาค 2 บุกทลายโกดังสินค้าออนไลน์ สุดแสบตั้งชื่อเลียนแบรนด์ดัง ขายในแอพฯ เด็ก14 หลงเชื่อ สั่งซื้อโทรศัพท์ได้ผงซักฟอก ผงะค้นเจอเซ็กซ์ทอยเพียบ

วันที่ 9 ก.ค 65 พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 /ตร.PCTชุดที่5 , พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.สส.ภ.2 , พร้อมเจ้าหน้าที่ได้สืบภาค2 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ขณะเข้าตรวจค้นพบ นายกันต์กวี (สงวนนามสกุล) หรือ ตี๋ อายุ 23 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ (เป็นคนเฝ้า)

พร้อมตรวจยึดของกลาง 1.คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง (พบข้อมูลรายการสินค้าที่หลอกลวงขายโทรศัพท์ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเดือนละกว่า 1,000 รายการ) 2. อุปกรณ์เซ็กส์ทอย ตรวจสอบเบื้องต้น กว่า 10,000 ชิ้น 3. เอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์เซ็กส์ทอยนำเข้าจากประเทศจีน (ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารการนำเข้าผ่านกรมศุลกากร) 4. กล่องพัสดุ บรรจุอุปกรณ์เซ็กส์ทอย เพื่อรอจัดส่ง 25 กล่อง 5. อุปกรณ์สำหรับห่อพัสดุหลายรายการ



จึงแจ้งข้อหา“เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก ,

ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น , เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด”

พล.ต.ต.ธีรเดช เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ด.ญ.เอ อายุ 14 ปี ผู้เสียหายสั่งซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อ Xiaomi POCO X3 Pro ในราคา 6,579 บาท จากร้านค้าชื่อ Xiaomi store th ในแอพพลิเคชั่น ต่อมาเมื่อสินค้ามาส่งปรากฏว่าไม่ใช่โทรศัพท์ตามที่สั่ง แต่เป็น “ผงซักฟอก ก่อนจะแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทยา

ทั้งนี้ ขณะเข้าตรวจค้น พบ นายตี๋ คนเฝ้า ซึ่งทราบว่า มี นายซัน และน.ส.เหมย สองสามีภรรยาที่เป็นตัวการในการหลอกลวงขายโทรศัพท์ แล้วนำส่งเป็นผงซักฟอกเพื่อรวบรวมเงินทุนจนพอ แล้วเปลี่ยนมาจำหน่ายอุปกรณ์เซ็กซ์ทลอยออนไลน์ โดยใช้โกดังแห่งนี้เป็นที่เก็บ และแพ็กสินค้า

ซึ่งจะออกหมายจับดำเนินคดีสองผัวเมียในข้อหา”ร่วมกันพยายามฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ “และทราบว่าจะนำทุนที่ได้จากการฉ้อโกงหลอกขายโทรศัพท์มาเป็นทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เซ็กส์ทอยเหล่านี้ และประกาศขายทางแอ็พพลิเคชั่นชื่อดัง จึงนำตัว นายตี๋ พร้อมด้วยของกลาง ส่่งสภ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการต่อไป