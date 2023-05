บิ๊กเด่น ร่วมคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ เปิด โครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย ปี66

ผบ.ตร. จับมือ คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ ปั้น โครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย (Special Law LAB) ดึงนักกฎหมายเจเนอเรชันใหม่ เรียนรู้การทำงานของตำรวจตั้งแต่ต้นทาง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ต่อยอดจากการสืบสวนสอบสวนยุค 5 G พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ อดีต ผบ.ตร.

เมื่อวันที่30 พ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ประธานพิธีเปิดโครงการ Special Law LaB “Young Lawyers – Police Engagement (YLPE) Project (Law Chula and Royal Thai Police Season2) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

โดยมี พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ,พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. ,พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ สนง ผบ.ตร./โฆษก ตร. ,พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ลก.ตร.และ นายตำรวจครูพี่เลี้ยงในโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ต่อยอดจากสมัย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม (Law in Book and Law in Field) การตรวจค้น การจับกุม การสอบสวนปากคำ ฯลฯ

ได้รับทราบ เรียนรู้ ทำความเข้าใจข้อกฎหมายนำไปสู่การปฏิบัติ โดยลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปราม จราจร พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ลุมพินี พญาไท พระโขนง และกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนศึกษาดูงานศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีฯ นิติเวชวิทยา พิสูจน์หลักฐาน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยุทธวิธีและการยิงปืน ขั้นพื้นฐาน การรับแจ้งเหตุและการควบคุม สั่งการด้านการจราจร เป็นต้น

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการ Special Law Lab ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะบรรลุวัตถุประสงค์ฯ และขยายต่อยอดการฝึกอบรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ หรือมหาวิทยาลัยที่สนใจต่อไปด้วย อันเป็นการแสวงหาความร่วมมือ ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่ต่อไป