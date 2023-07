ทลายแก๊งวัยรุ่นตังตึง ป๋าบี นักกวีโซเชี่ยล’ ย่านหนองจอก เปิด 6 เพจ ขายปืนออนไลน์ ไลฟ์สดโชว์ว่ามีของจริง ก่อนขายทิพย์ ส่งก้อนหินไปให้ พบขายยาเสพติดด้วย

สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ให้ความสำคัญกับการกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ สืบนครบาลมีแนวทาง “ประชาชนคือตำรวจ ตำรวจคือประชาชน”

พบเพจขายปืนออนไลน์ เฟซบุ๊กชื่อ ป๋าบี เจริญทรัพย์ ซึ่งจากการสืบสวน พบขายจริง ไม่จกตา แถมยัง VDO Call โชว์ปืนสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าอีกด้วย จากการสืบสวนเชิงลึก พบเพจขายปืนเหล่านี้ ดำเนินการโดย “แก๊งซุพรีม” แก๊งวัยรุ่นตัวตึง เครือข่ายใหญ่ย่านหนองจอก

ซึ่งเปิดเพจกว่า 6 เพจ มักจะดึงลูกค้าด้วยแคปชันคำคม สุดบาดใจวัยรุ่น ทำให้พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. เป็นห่วงกลัวว่า ถ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้ ปล่อยให้ชีวิตไร้จุดหมาย อาจไปกระทบกับผู้คนในสังคมได้ จึงส่งทีมสืบนครบาล ตามไปเยียวยาถึงบ้านพักย่านหนองจอก-สุวินทวงศ์ ซ.อยู่วิทยา12 พร้อมหมายค้นจากศาลอาญามีนบุรี ที่ ค485/2566

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.66 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น./หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 5 ศปอส.ตร., พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น./รอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 5 ศปอส.ตร.,พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.พัชรพงษ์ กาญจนวัฏศรี, พ.ต.ท.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น.นำกำลัง กก.วิเคราะห์ข่าวฯ เข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่งย่าน หนองจอก-สุวินทวงศ์ ซ.อยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

จากการตรวจสอบ สามารถจับกุม นายวีรชน อายุ 37 ปี ชาวจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ณัฐณิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี นายชนะชล (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี นายชนะพล (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี นายชยุตรานันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี น.ส.พัชราภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี นายสุริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี นายวิชยุตม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี

นายอนุชา (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ป๋าบี นักกวีโซเชี่ยล ด.ช.อายุ 14 ปี นายณัฐวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี นางสาวจารุณี (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี นายธนธรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี และนายอภินันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี แจ้งข้อหาผู้ต้องหารายที่ 1-12 และ 14

โดยกล่าวว่า “ร่วมกันครอบครองยาเสพติดและครอบครองเครื่องกระสุน” ผู้ต้องหาที่ 13 โดยกล่าวว่า “ครอบครองยาเสพติดฯ,ครอบครองอาวุธปืนฯและเครื่อง”

พร้อมของกลางอาวุธปืนผิดกฎหมาย จำนวน 6 กระบอกปืน .38 รุ่น zoraki ดัดแปลง 1 กระบอก ปืน .38 รุ่น smith ดัดแปลง จำนวน 1 กระบอก ปืน รุ่น Zoraki 2914-TD ดัดแปลง 1 กระบอก ปืน รุ่น new police made in italy ดัดแปลง 1 กระบอก ปืน รุ่น cal 9 mm. P.A.K made by ATAKLTD ดัดแปลง 1 กระบอก

ปืน made by AKSK AIYAKYKY ดัดแปลง 1 กระบอก ปืน bb gun พร้อมแม็ก 1 กระบอก กระสุนปืน ขนาด.38 มม.จำนวน 14 นัดกระสุนปืน ขนาด 380 มม.จำนวน 45 นัด กระสุน 9 มม.จำนวน 52 นัด เคตามีน 63.3 กรัม(ชั่งรวมถุง) ยาบ้า 18 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง

สืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนนครบาล สืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊กชื่อ ป๋าบี เจริญทรัพย์ นักกวีโซเชี่ยล

กระทั่งพบว่า “แก๊ง ซุพรีม” ร่วมกลุ่มขายอาวุธปืนผิดกฎหมาย ผ่านทางเฟซบุ๊ก “ซุพรีม จำหน่ายอาวุธปืน” สายลับล่อซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กโดยทางกลุ่มผู้ต้องหาวีดีโอคอลโชว์ให้สายลับดูปืน จำนวน 3 กระบอก เพื่อให้เลือกสินค้าและตกลงราคา ทำให้ทราบแน่นชัดว่า กลุ่มผู้ต้องหามีอาวุธปืนผิดกฎหมายในการครอบครองจริง

จากนั้นทางสายลับจึงล่อซื้อ “ปืน .38 รุ่น zoraki” จำนวน 1 กระบอก ราคา 8,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นโอนเงิน 4,000 บาท และเก็บปลายทางอีก 4,000 บาท เมื่อพัสดุมาส่งพบว่าเป็นการ “ขายทิพย์” ภายในกล่องพัสดุคือเป็นก้อนหินและขวดน้ำอัดลม

ทางชุดสืบสวนจึงสืบสวนขยายผล จนทราบว่ากลุ่มจนพบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นแถวหนองจอก มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด เมื่อสืบสวนจนพบเครือข่ายและเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวมีอาวุธปืนจริงหลายกระบอกและจำหน่ายยาเสพติด จึงทำรายงานการสืบสวนส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการตรวจค้นจนสามารถเข้าตรวจค้นพบอาวุธปืนและยาเสพติดหลายรายการ

จากการสอบสวนผู้ต้องหา การจากสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การว่า “แก๊งซุ พรีม” สร้างเฟซบุ๊กปลอมจำนวน 12 แอคเคาท์ โดยสร้างโปรไฟล์ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำมาโพสต์จำหน่าย อาวุธปืน และเครื่องกระสุน เมื่อมีเหยื่อหลงติดต่อเข้ามา ก็จะสร้างความเชื่อใจด้วยการ “วิดีโอคอล” หา เพื่อให้รู้ว่าทางกลุ่มผู้ต้องหามีสินค้า (อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน) ของจริง

เมื่อลูกค้าตกลงจะซื้อสินค้า กลุ่มผู้ต้องหาจะทำทีถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะที่นำอาวุธปืนใส่กล่องพัสดุส่งให้ลูกค้า ก่อนที่จะส่งทิพย์เป็นก้อนหิน ไม้อัด ไปให้แทน พบว่า “แก๊ง ซุพรีม” รวมตัวกันก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมานานถึง 3 เดือน โดยจะมี “ไอ้หนู” ทำหน้าที่หาอาวุธปืน เครื่องกระสุน มาให้ทุกวันเพื่อสร้างโปรไฟล์

ก่อนที่จะให้แต่คนละแบ่งหน้าที่ไปนำรูปถ่ายไปโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กให้คนหลงเชื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวสืบสวนนครบาล จะสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ นำไปขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

พล.ต.ต.ธีรเดช ประกาศเตือนว่า “ขณะนี้เรามีทีมลาดตระเวนออนไลน์ ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ใครที่กระทำผิดบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะขายปืน คุณอย่าคิดว่า คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เราจะตามติดชีวิตคุณ เหมือนดั่งกิ่งทองใบหยก ให้คุณกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จะตามจนกว่าคุณจะเลิกทำ! สืบนครบาล หน่วยงานของประชาชนทุกคน”