สืบนครบาลจับกุมเครือข่ายจัดหาบัญชีม้า-คุมม้ากดเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ย่านห้วยขวาง สารภาพทำเป็นขบวนการ ส่งให้หัวหน้าแก๊งชาวจีน
วันที่ 19 ส.ค.2568 พล.ต.ต. โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.นิวัตน์ พึ่งอุทัยศรี รอง ผบก สส.บช.น พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.รัฐนันท์ สมวงศ์ รอง ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. รับรายงานผลการจับกุมจาก พ.ต.ท.ภัทร บุญอารักษ์ พ.ต.ท.นิทัสน์ มีทอง สว.กก.สส.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.4 บก.สส.บช.น. จับกุมตัว เครือข่ายแก๊งกดเงิน ย่านห้วยขวาง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ก.ค.68 ผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งออนไลน์ว่า ถูกคนนร้ายหลอกลวง ให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เสียหายได้ทำการโอนเงินให้คนร้าย จำนวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 111,299 บาท ปรากฎว่าไม่ได้รับผลตอบแทน เมื่อรู้ว่าถูกหลอก จึงเดินทางมาแจ้งความ
จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่กก.สส.4 บก.สส.บช.น. ได้ทำการสืบสวนขยายผล ถึงกลุ่มบุคคลที่มีการกระทำในลักษณะจัดหาบัญชีม้า มาเพื่อใช้ในการรับเงินจากการหลอกลวง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนทราบว่ามีการกระทำเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีนายหน้า จัดหาคนมาเป็นบัญชีม้า คนควบคุมดูแลม้า ล่ามแปลภาษา คนขับขี่รถจักรยานยนต์พาม้าไปทำธุรกรรม หรือ ตระเวนกดเงินสดผ่านตู้กดเงินอัตโนมัติ และนำเงินสดที่ได้ มอบให้กับผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้เป็นหัวหน้าสั่งการและคอยเก็บรวบรวมเงิน
เจ้าหน้าที่ กก.สส.4 บก.สส.บช.น. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนพนักงานสอบสวนสามารถขออนุมัติศาลอาญา ออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด จำนวน 7 ราย น.ส.พรทิพย์ กอเซาะ อายุ 36 ปี นายธนวัฒน์ โค้วฮวด อายุ 27 ปี ทำหน้าที่นายหน้า นายสุรชาติ แซ่ลี อายุ 21 ปี นายวิทยา ใจหลง อายุ 31 ปี ทำหน้าที่คนคุมม้า
น.ส.เสาวลักษณ์ แซ่จือ อายุ 18 ปี น.ส.มาลีพร วารีรักษ์ทวี อายุ 27 ปี ทำาหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าชาวจีน/ล่ามแปลภาษา /จัดการความเรียบร้อยต่างๆ และชายชาวจีน ชื่อ อาเจี๊ย เป็นหัวหน้า/ควบคุมสั่งการ และเก็บเงินทั้งหมด
ซึ่งต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สามารถทำการจับกุมผู้ต้องหา ได้จำนวน 5 ราย คือ น.ส.พรทิพย์ นายธนวัฒน์ นายสุรชาติ น.ส.เสาวลักษณ์ และน.ส.มาลีพร ดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซี่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน อันเป็นเท็จ และเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก เพื่อใช้ในการกระทำความผิด และอั้งยี่ ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป