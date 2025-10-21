ตร.ปืนรั้วช่วยยายวัย 80 กำลังถูกแก๊งคอลหลอกซ้ำสอง หลังโดนไปกว่า 3 ล้าน ตะโกนเรียกยังไม่ออกมา บอกไม่เชื่อเป็นตำรวจจริง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น., พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6, พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผบก.น.6, พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ให้ชุดสืบสวน บก.น.6 ประสาน พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิศรุต พิฐิภัทรพงศ์ สวป.สน.วังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านแห่งหนึ่ง ภายในซอยลาดพร้าว 64 แยก 8 เเขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
เพื่อให้การช่วยเหลือ หญิงชราวัย 80 ปี ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก โดยคนร้ายนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่หลอกหญิงวัย 70 ปี ให้ถอนเงิน 14 ล้านบาทไปทยอยซื้อทองคำแท่ง ก่อนที่คนร้ายจะถูกจับกุม ส่วนทองยังอยู่จึงนำไปขายได้ส่วนต่างกว่า 1 ล้านบาท
สำหรับหญิงชราวัย 80 ปีรายนี้ กำลังจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลวงซ้ำสอง ตำรวจจึงเดินทางไปที่บ้านแล้วพยายามเรียกผู้เสียหาย ซึ่งรออยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงก็ไม่ยอมออกมา จึงตัดสินใจปีนรั้วเข้าไป เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย เนื่องจากถูกหลอกให้โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา สูญเงินไป 1,980,000 บาท ครั้งที่สอง วันที่ 16 ต.ค. สูญทองคำไป 10 บาท และเงินสด 1,010,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท
เมื่อตำรวจเข้าไปด้านในบ้านได้แล้ว จึงเข้าไปคุยกับผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายบอกว่า ได้ยินเสียงเรียกอยู่นอกบ้าน แต่ไม่กล้าออกไป กลัวว่าเป็นตำรวจปลอม ในระหว่างนั้นก็ได้คุยโทรศัพท์ติดต่ออยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายในบ้าน เมื่อเห็นตำรวจเข้ามา จึงยอมออกมา และเชื่อว่าเป็นตำรวจจริง ซึ่งโชคดีที่ผู้เสียหายไม่ได้ถูกแก๊งคอลหลอกซ้ำอีก ก่อนพาเข้าแจ้งความ
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จึงขอประชาสัมพันธ์พฤติการณ์ของคนร้ายมาเพื่อแจ้งเตือนประชาชน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอตรวจสอบทรัพย์สิน โดยการหลอกลวงให้โอนเงินและส่งมอบทรัพย์สิน