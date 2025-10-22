ตำรวจพญาไท จับเพิ่มอีก2 แก๊ง8คนร้ายกร่าง อ้างรู้จักผบช.น รุมตื้บ จ.ส.อ.ชายแดนใต้ เหลืออีก1 เร่งตามล่า
จากกรณีนางพรทิพย์ อายุ 64 ปี พา จ.ส.อ.ภูมินทร์ อายุ 46 ปี ลูกชายเป็นทหารบกค่ายลพบุรี ประจำชายแดนทางภาคใต้ สภาพหน้าตาบวมช้ำ แขนขวาหักเข้าเฝือก เข้าร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอด หลังจากถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด ประมาณ 10 คน เข้ามาหาเรื่องก่อนจะรุมทำร้า ที่บริเวณชุมชนวิศวะร่วมใจ (รถไฟมักกะสัน) เขตราชเทวี กทม. แล้วคดีไม่คืบหน้า
คนร้ายยังอ้างอีกว่าใหญ่ รู้จักผบช.น. ต่อมาฝ่ายสืบสวน สน.พญาไท ได้พิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดได้แล้ว จำนวน 4 คน โดยพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 22 ต.ค.2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รองผนก.น.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนพล กลิ่นเกษร ผกก.สน.พญาไท พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนสน.พญาไท
สืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิด ได้อีก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเกรียงไกร อายุ 28 ปี และนายอลงกรณ์ อายุ 30 ปี พนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ต้องหาทั้ง 2 คน มารับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจฯ” เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ให้การปฏิเสธ
นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบภาพบุคคลในเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด พบว่า มีชาย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเอ อายุ 15 ปี และนายชนาธิป อายุ 27 ปี โดยจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ทั้ง 2 คน ไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายผู้กล่าวหาแต่อย่างใด เพียงแต่ยืนดูเท่านั้น
พนักงานสอบสวนจึงได้เรียกทั้ง 2 คน เพื่อมาสอบปากคำเป็นพยานประกอบสำนวนการสอบสวน รวมชายผู้อยู่ในเหตุการณ์จำนวน 9 คน ดังนี้ เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด จำนวน 6 คน แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ร่วมกระทำความผิด จำนวน 2 คน สอบปากคำเป็นพยานเรียบร้อยแล้ว คงเหลือผู้กระทำความผิดอีก 1 คน ซึ่งอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคล จะได้เร่งรัดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป