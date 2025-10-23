รวบตัวการใหญ่ แก๊งต่างด้าวเถื่อน ทำมา 2 ปี พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท
วันที่ 23 ต.ค.68 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รองผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังขยายผล ออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย คือ นายสมชาย อายุ 26 ปี สัญชาติไทย และ MR.SAW KHIN E อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมา พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท
พ.ต.อ.ปกฉัตร เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร. ที่ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 เร่งกวดขันและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่รวมตัวสร้างอิทธิพลในพื้นที่
สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สมุทรสาคร พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ เป็นตัวการสำคัญในการช่วยเหลือ สั่งการขบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากแนวชายแดนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นใน และมีการรวมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อติดต่อประสาน และ ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการหาลูกค้า
จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหา จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยแจ้งข้อหา “ร่วมกันโดยรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม” ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป