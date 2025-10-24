ไซเบอร์-ก.ล.ต. ปูพรม 109 จุดทั่วประเทศ ตรวจสอบ เครือข่ายสแกนม่านตา โยงธุรกิจรับแลกเหรียญดิจิตอล หลังประชาชนแห่ลงทะเบียน

วันที่ 24 ต.ค.2568 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท.
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.ตอท พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รองผบก.สอท.1 สนธิ สำนักงานกลต.

เปิดปฏิบัตการฟ้าสางทลายธุรกิจเถื่อนรับแลกเหรียญ World Coin ผ่านการสแกนม่านตา โดยปิดล้อมตรวจค้น 109 จุดทั่วประเทศ

ปูพรม 109 จุดทั่วประเทศ ทลายรัง เครือข่ายสแกนม่านตา โยงธุรกิจเถื่อนแลกเหรียญดิจิตอล

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมนายหน้าที่รับซื้อเหรียญดิจิตอล หลังจากมีประชาชนแห่ไปลงทะเบียนสแกนม่านตา ผ่านเครื่อง Orb เพื่อรับเหรียญ World Coin โดยเบื้องต้นนายหน้าคนดังกล่าวให้การว่ารับซื้อเหรียญดังกล่าวในราคา 28 บาทต่อ 1 เหรียญ ซึ่งคนที่ไปลงทะเบียนสแกนม่านตาจะได้รับเหรียญดิจิตอลจำนวน 30 เหรียญ หรือคิดเป็นเงิน 840 บาทเป็นค่าสแกนม่านตา

อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผบช.สอท. จะแถลงผลการปฏิบัติการในวันนี้เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีต่อไป

