มูลนิธิกระจกเงา ยื่นข้อมูลให้โฆษกป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีคนไทยถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ ยังประเทศเพื่อนบ้าน
วันที่ 27 ต.ค. 2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิกระจกเงา ได้มายื่นข้อมูลเกี่ยวกับคนหาย ที่ทางญาติแจ้งว่าถูกหลอกไปสแกมเมอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านต่อ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์คนหายที่ถูกล่อลวงสู่อาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์บัญชีม้า และการค้ามนุษย์ยุคใหม่ โดยตลอดปี 2568 มูลนิธิกระจกเงา รับแจ้งคนหายที่ถูกพาไปเป็นสแกมเมอร์ยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเปิดบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกให้ลงทุน กว่า 119 ราย อายุเฉลี่ย 26 ปี
โดยในจำนวนนี้เป็นชาย 73 ราย หญิง 46 ราย รวมทั้งมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถึง 18 ราย อายุน้อยสุดเพียง 15 ปี และผู้สูงอายุที่อายุมากสุด 65 ปี กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้แม้มีการปิดชายแดนกัมพูชาแต่ยังมีการหลั่งไหลไปของคนไทยที่ถูกหลอกชักชวนไปทำงาน เมื่อข้ามแดนไปแล้วถูกกักขังในสถานที่ปิด ยากที่จะหลบหนี หากไม่ยอมทำงานอาจไม่ปลอดภัยหรือถูกส่งไปที่อื่น การขาดเสรีภาพเช่นนี้ คือการบังคับใช้แรงงานโดยสภาพ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยต่อว่า นี่คือการค้ามนุษย์ยุคใหม่ ที่ไม่ต้องใช้การล่ามโซ่ เฆี่ยนตี เป็น “ช่องเทา” ที่บังคับและควบคุมเสรีภาพอย่างแนบเนียนให้ไปทำสิ่งผิดกฎหมาย หลอกลวงคนอื่นอีกทอด ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ โดยขณะนี้มีคนหายที่มูลนิธิกระจกเงา รับแจ้งเหตุ อีก 25 รายที่ยังไม่ได้กลับประเทศไทย และกำลังรอความช่วยเหลือ
โดยในวันนี้ได้ ได้ยื่นหนังสือให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบข้อเท็จจริงและติดตามกรณีเด็กหญิง 16 ปี ถูกชักชวนให้ทำงานในโลกออนไลน์ แต่ถูกหลอกพาไปทำงานสแกมเมอร์ยังประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้รับการร้องทุกข์จาก มารดาของเด็กหญิงฟ้า (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ซึ่งลูกสาวหายตัวไป จากการที่เด็กเห็นประกาศรับสมัครงานในโลกออนไลน์เป็นงานแพ็กสินค้า โดยมีโรงงานอยู่ที่ จ.สระแก้ว จึงไปทำงานกับแฟน อายุ 22 ปี ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 ต่อมาเด็กได้โทรมาขอความช่วยเหลือ บอกว่าถูกหลอกมาทำงานที่ประเทศกัมพูชา
มารดาจึงไปแจ้งความลูกหายที่ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และแจ้งเรื่องมายังมูลนิธิกระจกเงา โดยมารดาแจ้งว่า น้องฟ้าโทรมาร้องไห้ ขอความช่วยเหลือแต่ยังบอกสถานที่ทำงานไม่ชัดเจน และไม่รู้ว่าเด็กหายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร โดยล่าสุดที่ติดต่อได้ เด็กแจ้งว่าหากจะกลับประเทศไทย ครอบครัวต้องโอนเงินค่าไถ่ตัวเป็น จำนวน 60,000 บาท และอยากให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ช่วยติดตามคนไทยที่ยังติดอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์กลับมา
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวหลังจากได้รับหนังสิอข้อมูล จากมูลนิธิตนในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ พร้อมจะนำข้อมูลคนหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงานี้ ไปดำเนินการต่อในการติดตาม ช่วยเหลือพร้อมขอเตือนคนไทยอย่าตกไปเป็นเหยื่อทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
หากพบเห็นประกาศรับสมัครงานที่มีการอ้างให้เงินเดือนดี มีที่พักสบาย และมีการนัดหมายในจังหวัดตามแนวชายแดน ขอให้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด เพื่อมีแนวโน้มสูงว่าจะถูกหลอกไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
หากใครหลงเชื่อขอให้กลับใจ มาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้เป็นเบาะแสในการกวาดล้างจับกุมต่อไป นอกจากนี้ หากมีบุคคลสูญหายและมีข้อมูลบ่งชี้ว่าถูกหลอกลวงไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599