ล่าโจรทุบกระจกรถยนต์ โค้ชปิงปองเยาวชนทีมชาติ ฉกกระเป๋าหรู-กล้องถ่ายรูป สูญร่วมแสน

ล่าโจรทุบกระจกรถยนต์ โค้ชปิงปองเยาวชนทีมชาติ ฉกกระเป๋าหรู-กล้องถ่ายรูป มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ตำรวจโชคชัยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ

เมื่อเวลา 09.21 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด รองผกก.สส.สน.โชคชัย สายตรวจและชุดสืบสวนสน.โชคชัย ตรวจสอบเหตุทุบกระจกรถยนต์ ทรัพย์สินสูญหาย กระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อหลุยส์ และ กล้องถ่ายรูป sony A6000 มูลค่ากว่า 1 แสนบาท

เหตุเกิดในซอย โชคชัย 4 แยก 4/2 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบ นายธนิต (สงวนนามสกุล) โค้ชเทเบิลเทนนิส เยาวชนทีมชาติ

สอบสวนทราบว่า จอดรถยนต์ ฮอนด้าแจ๊ส สีเขียว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดไว้ในซอยโชคชัย 4 แยก 4/2 ช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. วันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา แล้วเข้าบ้านพักจนทราบว่า รถถูกทุบกระจก ซ้ายด้านหลัง เวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ ภายในซอย มีกล้องวงจรปิด อยากให้ตำรวจทำการตรวจสอบจับกุมผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.อ.พรทวี สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัย เร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมาย

