จับแล้ว หนุ่มใส่เสื้อวินจยย. ปาหินใส่รถเก๋งสาวกระจกแตกเสียหาย ย่านพระโขนง เจ้าตัวอ้างหงุดหงิด พบพฤติกรรมเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อน

จากกรณีเพจคลองเตยแลนด์ สาวขับรถอยู่ดี ๆ กระจกแตก ย้อนดูกล้องหน้ารถ พบชายใส่เสื้อวิน ขับรถ Honda Wave สีน้ำเงิน ปาหินใส่กระจกหน้า ระหว่างขับรถเดินทางกลับบ้าน เหตุบนถ.ทางรถไฟสายเก่า โชคดีคนในรถไม่ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผกก. สส.บก.น.5 ชุดสืบสวนนครบาลและชุดสืบสวนบก.น.5

ติดตามจับกุม นายสุรศักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้ก่อเหตุ หลังมีการโพสต์ข้อความที่เพจคลองเตยแลนด์ ผู้เสียหายแจ้งความขับรถชายใส่เสื้อวินขับรถ Honda Wave สีน้ำเงินปาหินใส่กระจกหน้า ระหว่างขับรถเดินทางกลับบ้าน เหตุบนถ.ทางรถไฟสายเก่าเลยประตูคลังน้ำมันปตท.ฝั่งขาออก

จากการสอบสวนรับว่าก่อเหตุจริง อ้างว่าหงุดหงิด แต่พฤติกรรมจากสน.พระโขนง ให้ขยายผลเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อน ควบคุมตัวสอบสวนกรณีดังกล่าวต่อไป

