ทลายโรงแรม บุกจับผัวเมีย ลอบค้ากามเด็กสาว พบพ่อเล้าจบนิติจากมหาลัยดัง ก่อนออกจากงานผันตัวมาหาเด็กขายบริการ
วันที่ 28 ต.ค.68 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.ธนกร จาวรุ่งวณิชสกุล สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุมลุงวิท อายุ 58 ปี และ น.ส.บูม อายุ 37 ปี สามีภรรยา เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านบางแค กทม.
ตามหมายจับศาลอาญา ลุงวิท อายุ 58 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 5926-7/2568 ลงวันที่ 9 ต.ค.68 ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี เด็ก , ร่วมกันเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา,ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ” พร้อมของกลางยาคุมฉุกเฉิน 4 กล่อง ยาเม็ดสอดช่องคลอด 1 กล่อง ที่ตรวจครรภ์ 6 กล่อง ถุงยางอนามัย 9 กล่อง สมุดบัญชีรายรับ–รายจ่าย 2 เล่ม สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โฉนดที่ดิน 2 ฉบับ
จากการจับกุมทราบว่า ก่อนหน้าตำรวจ สน.บางรัก ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “รับงาน” โพสต์ข้อความสามารถจัดหาเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าบริการทางเพศได้ ราคาค่าตัวครั้งละ 1,500 บาท จึงส่งสายลับแฝงตัวติดต่อล่อซื้อ และนัดหมายพบเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง กทม.
เมื่อถึงเวลานัดหมายมีการจัดส่งเด็กสาวอายุ 15 ปี มาค้าบริการทางเพศจริง เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมแอดมินเพจดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อเล้า-แม่เล้า จัดหาเด็กมาค้าบริการทางเพศ พร้อมกับเข้าให้การช่วยเหลือเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มาได้อีกด้วย
หลังจากนั้นจึงประสานข้อมูลมายังตำรวจ บก.ปคม. เพื่อขยายผลต่อเนื่อง โดยมีเหยื่อเด็กสาววัย 15 ปีรายหนึ่ง ให้การว่า ก่อนจะมาค้าบริการทางเพศผ่านเพจ ”รับงาน” ตนเคยทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง มีลุงวิท กับ น.ส.บูม สามีภรรยาเป็นเจ้าของโรงแรม เป็นคนล่อลวงบังคับให้มาทำงาน
อีกทั้งที่โรงแรมดังกล่าวยังมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกหลายรายไว้รองรับลูกค้า โดยมีการคิดค่าบริการเป็น 3 อย่าง คือ 1.ค่าห้อง 540 บาท 2.ค่าบริการทางเพศ 950 บาท/2 ชม. และ 3.ค่าตัวหญิงสาว 1,200 บาท รวมเงินค่าบริการ 2,150 บาท เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายก่อนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาว อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งนี้ได้อีก 1 รายด้วย
จากการสอบสวนน.ส.เอ เหยื่อรายหนึ่งให้การว่า เคยหนีออกจากบ้านมาขอเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้ ตั้งแต่อายุ 14 ปี แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง ลุงวิทฉวยโอกาสนี้เข้ามาตีสนิทและพยายามคะยั้นคะยอให้รับงาน ครั้งแรกบอกว่าเป็นเพียงงานชงเหล้า แต่เมื่อลูกค้าพยายามล่วงละเมิดทางเพศจึงปฏิเสธ แต่ลุงวิทกลับดุด่าและบังคับให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า และไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำงานให้ด้วย
ต่อมาน.ส.บูมยังใช้อุบายหลอกลวงในลักษณะเดียวกัน พาไปรับงานขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่มาพักในโรงแรม และหักเงินค่าตัวไป 200 บาท ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเด็กสาวรายนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานตามกฎหมายแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่า ลุงวิท นั้นเรียนจบมาจากคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ภายหลังจากลาออกจากงานประจำ ก็หันมาทำธุรกิจโรงแรมร่วมกับภรรยา ซึ่งชื่อของโรงแรมแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีรสนิยมชมชอบสาวรุ่นอีกด้วย
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป