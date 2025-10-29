จนมุมคาบ้าน หนุ่มรับเหมาก่อสร้าง ติดพนัน หนี้ท่วมทำชีวิตพัง หันมารับจ้างเปิด บัญชีม้า 5 บัญชี แลกเงินหมื่น ก่อนให้แก๊งมิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงเหยื่อ
วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายวีระชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดลำพูน ที่ จ.189/2566 ลงวันที่ 19 พ.ค.2566 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ”
และ หมายจับศาลจังหวัดสกลนคร ที่ จ.118/2567 ลง 21 พ.ค.67 ข้อหา”ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ทราบว่าเมื่อปี 2563 นายวีระชัย ผู้ต้องหา ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โพสต์เชิญชวนในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “กลุ่มงานเสริมออนไลน์-เงินด่วนทันใจ” โดยเปิดบัญชีธนาคาร ออนไลน์ (E-KYC) จำนวน 5 บัญชี โดยใช้โทรศัพท์มือถือและใช้ใบหน้าของตนเองสแกนเพื่อยืนยันตัวตนแลกกับเงินค่าจ้างประมาณ 10,000 บาท
หลังจากนั้นไม่นาน บัญชีธนาคารทั้งหมดก็ถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้า รับโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ก่อนจะถูกตามจับกุมเจ้าของบัญชีได้ในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า เดิมตนประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก เพราะเป็นหนี้ที่เกิดจากติดพนันบาคาร่าออนไลน์ จึงตัดสินใจรับจ้างเปิดบัญชีม้าจนทำให้ถูกจับดังกล่าว จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป