ตร.191 บุกจับ จีนเทา แก๊งอาชญากร ซุกหมู่บ้านหรู ย่านเหม่งจ๋าย หลบหนีคดีฉ้อโกง หลอกลวงเหยื่อ 100 ราย มูลค่าความเสียหาย 100 ล้านหยวน ทางการจีนต้องการตัว
29 ต.ค. 68 – พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ รองผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.
นำหมายค้นศาลอาญา ที่ 858/2568 ลงวันที่ 28 ต.ค.68 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 514/21 ภายในหมู่บ้านหรู (รีเจ้นท์ รัชดา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
ที่เกิดเหตุ ลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น ขณะเข้าจับกุมพบ นายเหลียง ไอปิง ชาวจีน พักอยู่เพียงคนเดียว และเป็นแก๊งอาชญากร ที่ทางการจีนต้องการตัว โดยร่วมกับพวกอีก 3 คน ที่ยังหลบหนีได้ก่อเหตุฉ้อโกง มีมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน
โดยจากการตรวจค้นพบ อาวุธปืน บาเรทต้า และเครื่องกระสุน 20 นัด จึงแจ้งขัอกล่าวหา 1 มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2022 ถึงพฤษภาคม 2023 เหลียง ไอปิง (LIANG Aibing), อ้าย ชิงหัว (Al Qinghua), อู๋ เจียงเหยียน (WU Jiangyan), ถัง เจิ้นเชวี่ย (TANG Zhenque) ทั้งหมดอยู่ระหว่างหลบหนี และ จั้ว ไล่จวิน (ZUO Laijun) ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างรอการพิจารณาคดี เป็นสมาชิกทั้งห้าของขบวนการฉ้อโกง ซึ่งขบวนการดังกล่าวได้จัดตั้งแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเสมือนชื่อว่า “FINTOCH” บนอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่โปรโมชันผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
โดยพบว่าได้หลอกลวงเหยื่อเกือบ 100 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน โดยนายเหลียง ไอปิง และ ถัง เจิ้นเชวี่ย จะรับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการแพลตฟอร์ม ส่วน อ้าย ชิงหัว และ อู๋ เจียงเหยียน รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการ และนายจั้ว ไล่จวิน รับผิดชอบด้านการตลาด
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นายเหลียง ได้เดินทางเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 67 โดยมาเช่าอยู่เดือนละ 150,000 บาท