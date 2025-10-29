ตำรวจไซเบอร์ รวบเอเย่นต์ขาย “ซิมม้า” ออนไลน์ หลังล่อซื้อกว่า 100 ซิม จับได้ทั้งคนรับออเดอร์-ไรเดอร์คอยส่ง ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.กก.2 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ นราศรี สว.กก.2 บก.สอท.1 นำกำลังเข้าจับกุมนายไกรสร อายุ 27 ปี และนายสุขเกษม อายุ 26 ปี พร้อมของกลางซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งาน 100 ซิม และเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ จำนวน 25,000 บาท
สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ตรวจพบเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Sukkasem tee” มีการลักลอบจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือของค่ายต่างๆ ที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งาน (ซิมม้า) โดยมีการจำหน่ายในราคาซิมละ 250 บาทอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพ และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ทางชุดสืบสวนจึงทำการติดต่อล่อซื้อ จำนวน 100 ซิม ในราคา 25,000 บาท โดยได้นัดหมายส่งมอบกันบริเวณห้าสรรพสินค้าแห่งหนึ่งภายในเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนายสุขเกษมเป็นเอเย่นต์ในการรับออเดอร์ และนายไกรสรทำหน้าที่ไรเดอร์ตระเวนส่งซิมการ์ดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า เมื่อถึงเวลานัดหมายส่งมอบสินค้าทางชุดสืบสวนจึงเข้าจับกุมตัวทั้งสองไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด
จากการสอบสวนนายสุขเกษมให้การยอมรับว่าได้ลักลอบจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานมานานแล้ว โดยรับออเดอร์ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันซิม ตามยอดการสั่งซื้อจากลูกค้า โดยจะได้กำไรซิมละ 100 บาท
โดยเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้” ก่อนควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.1 ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป