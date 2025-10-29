รวบหนุ่มหลอกดาวน์รถ อ้างปล่อยเช่า-บริการนักท่องเที่ยว ก่อนเชิดขาย-จำนำเถื่อนเหยื่ออื้อ เสียหายสิบล้านบาท

วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.ปิยะพร เรียนสุทธิ์ สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. จับกุมนายเทิดเกียรติ อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ 438/2568 ลงวันที่ 10 ต.ค.68 ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน” ได้บริเวณทางหลวงหมายเลข 4103 กม.19–20 ฝั่งขาเข้าเมือง ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ทราบว่าขณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม บนทางหลวงหมายเลข 4103 พบรถกระบะต้องสงสัยขับหลีกเลี่ยงด่านตรวจ ไม่ยอมหยุดตามสัญญาณ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วจึงเปิดสัญญาณไฟขับติดตาม ก่อนควบคุมตัวคนขับกลับมาที่ด่านตรวจ เพื่อตรวจสอบเอกสาร

จากการตรวจสอบพบว่า คนขับมีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรี คดี “ฉ้อโกงประชาชน” โดยพบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายหลายรายในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยไปขอเช่าซื้อรถยนต์ อ้างว่าจะนำไปปล่อยเช่า หรือให้บริการนักท่องเที่ยว เสนอผลตอบแทนสูง ไม่ต้องผ่อนรถเอง แต่ภายหลังกลับเชิดรถไปขาย หรือเอาไปจำนำในตลาดมืด พบมีผู้เสียหายหลายสิบราย สูญเสียรถรวมกันกว่า 10 คัน รวมความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

สอบสวน ผู้ต้องหาให้การภาคเสธ อ้างเป็นเพียงลูกจ้างของสองสามีภรรยารายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้บงการใหญ่ ส่วนตนมีหน้าที่แค่ขับรถของผู้เสียหายจาก จ.จันทบุรี เข้าไปส่งที่กรุงเทพฯ ค่าจ้างครั้งละ 3,000–3,500 บาทเท่านั้น จึงนำตัวส่งสภ.ทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี ดำเนินคดี พร้อมเร่งขยายผลจับกุมผู้บงการทั้งสองรายต่อไป

