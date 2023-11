นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า นอกจากโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ จะมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลฮาโลวีน เพื่อตอกย้ำว่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นจุดหมายแห่งความสุขในทุกเทศกาล ในส่วนของโครงการที่พักอาศัยที่อยู่ภายในก็จะมีกิจกรรมให้ลูกบ้านและผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแบ่งปันความสุขกับเพื่อนสี่ขาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดช่วยเพิ่มความสุขให้กับทุกชีวิตไปพร้อมกัน

ล่าสุด วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ – เพทโทเปีย (Whizdom The Forestias-Petopia) คอนโดฯ ที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ได้ร่วมกับ บ้านและสวน PETS พร้อมมอบความสุขให้คุณและสัตว์เลี้ยง กับงาน “Whizdom Petopia X บ้านและสวน PETOPIA PAWTY” วันเสาร์ที่ 18-วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2566 เวลา 14:00-18:00 น. ในธีม Go Glamping

ทางโครงการจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุก กับกิจกรรมไฮไลต์ที่ไม่อยากให้คุณพลาด อาทิ 1.ประกวดถ่ายภาพธีม Go Glamping โดยช่างภาพบ้านและสวน ให้คุณได้ทั้งภาพที่ระลึก และยังได้ลุ้นรางวัลขวัญใจช่างภาพประจำวัน 2.Meet & Greet กับเหล่าซุปตาร์น้องหมาน้องแมว ที่พร้อมพาเหรดมาให้ชื่นชมความน่ารักกันแบบใกล้ชิด 3.ชมความสามารถพิเศษ จาก Agility show โดยน้อง Beanie The Cav เจ้าของรางวัล Thailand International FCI Agility Championship 2023 และ 4. Exclusive Course สุดพิเศษ! กับคอร์สสั้นการฝึกน้องหมาเข้าสังคม โดยครูมาริสา อานิต้า

ร่วมช็อป สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์การเดินทาง สำหรับบ้านสาย Outdoor ร่วมชิม อาหารสำหรับสายแคมป์ปิ้งอย่าง BBQ ขนมเมนูทานเล่น และพิเศษกว่าด้วยเครื่องดื่มแบบ Slow Bar จากร้าน Table Talk Cafe ร่วมชิล ไปกับดนตรีเบาๆ ในสวน ที่ชวนคุณมาผ่อนคลายภายใต้บรรยากาศแบบ Music in the Forest และอีกหลายกิจกรรมที่เตรียมไว้เพื่อคุณและสัตว์เลี้ยงแสนรักได้มาปาร์ตี้กัน พร้อมรับรางวัลสุดพิเศษกลับบ้าน

“Whizdom The Forestias Petopia” คอนโดวิวป่า ที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ครบครันทั้งพื้นที่กว่า 30 ไร่ที่ให้น้องๆ ได้ปล่อยพลังได้เต็มที่ และ Facilities สุดพิเศษอย่าง Pet Daycare บริการรับดูแลเด็กๆ ตอนเราไม่อยู่บ้าน พร้อมเข้าอยู่แล้วต้นปี 2024 นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อรับคูปองถ่ายภาพที่ Pet Studio และรับอาหาร-เครื่องดื่มฟรีในงานได้ที่ : https://mqdc.link/petopia2023-MQDC