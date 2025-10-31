กบน.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 423 บาท/ถัง 15 กก. ต่ออีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือนพ.ย.2568 ตามนโยบาย “Quick Big Win” ดูแลค่าครองชีพประชาชน
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม หรือปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.2568 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2568
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Quick Big Win “ทำจริง เห็นผลจริง” ที่มุ่งเน้นให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานของประเทศ ตามนโยบายที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ให้แนวทางไว้
“ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และสร้างสมดุลระหว่างประชาชนกับระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยไม่ปล่อยให้ราคาพลังงานสะท้อนความผันผวนของตลาดโลกอย่างรุนแรง”
นอกจากนี้ ให้ติดตามสถานการณ์ราคา แลอพีตีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่แนวโน้มราคาแอลพีจีจะปรับสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันและดูแลด้านราคาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ปัจจุบันสถานการณ์ราคา LPG CARGO ช่วงวันที่ 13-24 ต.ค. 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 453.22 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ขณะที่ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 ต.ค.2568 ยังมีสภาพคล่องที่ดี แม้ภาพรวมติดลบอยู่ที่ 13,740 ล้านบาท โดยบัญชีน้ำมันเป็นบวก อยู่ที่ 27,745 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ อยู่ที่ 41,485 ล้านบาท