กบน.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 423 บาท/ถัง 15 กก. ต่ออีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือนพ.ย.2568 ตามนโยบาย “Quick Big Win” ดูแลค่าครองชีพประชาชน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม หรือปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.2568 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2568

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Quick Big Win “ทำจริง เห็นผลจริง” ที่มุ่งเน้นให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานของประเทศ ตามนโยบายที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ให้แนวทางไว้

“ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และสร้างสมดุลระหว่างประชาชนกับระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยไม่ปล่อยให้ราคาพลังงานสะท้อนความผันผวนของตลาดโลกอย่างรุนแรง”

นอกจากนี้ ให้ติดตามสถานการณ์ราคา แลอพีตีในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่แนวโน้มราคาแอลพีจีจะปรับสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันและดูแลด้านราคาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ปัจจุบันสถานการณ์ราคา LPG CARGO ช่วงวันที่ 13-24 ต.ค. 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 453.22 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ขณะที่ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 ต.ค.2568 ยังมีสภาพคล่องที่ดี แม้ภาพรวมติดลบอยู่ที่ 13,740 ล้านบาท โดยบัญชีน้ำมันเป็นบวก อยู่ที่ 27,745 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ อยู่ที่ 41,485 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
4

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน
7

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
8

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
9

กรุงไทย แจงปัญหาโอนเงิน ระบบตัดเงินต้นทาง แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง 
10

กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศวันนี้ ฝนถล่มหนัก 3 ภาค กทม.- อ่วม 70% เปิดชื่อ 44 จังหวัดโดนเต็มๆ 