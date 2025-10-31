RATCH แจ้ง 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี หยุดจ่ายไฟให้ กฟผ.หลังหมดสัญญา 30 ต.ค. 68

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยผลิตละ 735 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน) ได้ยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ซึ่งภายหลังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีทั้ง 2 หน่วยผลิตดังกล่าวยุติการเดินเครื่องแล้ว บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ยังมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้อีกจำนวน 3 หน่วยผลิต รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 2,175 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมตามแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยภาพรวมให้แก่กลุ่มบริษัทต่อไป

 

