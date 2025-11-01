กรมประมง ชวนประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “Fisheries Go Green ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทง เป็นหนึ่งในประเพณีไทยอันงดงามที่มีเอกลักษณ์สืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของคนไทยที่มีความผูกพันกับแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ มาโดยตลอด จนกลายเป็นประเพณีสำคัญที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมกิจกรรมลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 กรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทงและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง เช่น ใบตอง หัวปลี กาบกล้วย เยื่อไม้ และเปลือกข้าวโพด เป็นต้น
เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ละลายหรือเน่าเสีย สะดวกต่อการเก็บกวาดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Green)
“ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งกระทง ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น เข็มหมุด โฟม พลาสติก เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ใช้เวลานานในการย่อยสลาย และเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว”
ทั้งนี้ สถานที่สำหรับลอยกระทงควรเลือกลอยในแหล่งน้ำเปิด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนตลอดเวลา เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรือพื้นที่แหล่งน้ำที่เจ้าหน้าที่จัดให้ลอยกระทง สะดวกต่อการเก็บและทำความสะอาดอย่างเช่นบึงสาธารณะ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างและไม่ก่อให้เกิดการอุดตันหรือน้ำเน่าเสีย สามารถควบคุมขยะได้ดีกว่าการลอยในพื้นที่ปิด
อีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ คือ การลอยกระทงผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะแม้จะเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ แต่หากมีปริมาณที่มากจนเกินไปอาจส่งผลให้น้ำเน่าเสียจากเศษวัสดุหรืออาหารที่ย่อยสลายไม่ทัน
อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ กรมประมงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงาม โดยใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทงต่อครอบครัวหรือคู่รัก และส่งเสริมการลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยด้วยความตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน