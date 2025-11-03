ครั้งแรกในโลกดิวตี้ฟรี King Power ผนึก Avolta ปลดล็อกสิทธิประโยชน์ไร้พรมแดน
3 พ.ย. 2568 2 ยักษ์ใหญ่ดิวตี้ฟรี – คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวของไทย และ Avolta ผู้นำธุรกิจ ค้าปลีกเพื่อการเดินทางและร้านอาหารระดับสากล ที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 70 ประเทศ และมีฐานสมาชิกกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับ Loyalty Programme ของทั้งสององค์กร ให้เชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่างกันแบบไร้พรมแดน มอบประสบการณ์และสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้า นับเป็นบทพิสูจน์ของ “พลังแห่งความเป็นไปได้” (The Power of Possibilities) ที่เปลี่ยนขีดจำกัดเป็นโอกาสเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกัน ด้วยกลยุทธ์หลัก ‘Customer Centricity’
ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้สมาชิกของทั้งสององค์กรได้รับประโยชน์บน Loyalty Programme ร่วมกัน โดยสมาชิก POWER PASS ของ คิง เพาเวอร์ ที่สมัครเข้าร่วม Club Avolta จะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับ Platinum นาน 1 ปี พร้อมส่วนลดพิเศษ ในร้านค้าดิวตี้ฟรี โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และบริการเช่ารถในเครือ Avolta ทั่วโลก ขณะเดียวกัน สมาชิก Club Avolta ที่สมัครสมาชิก POWER PASS จะสามารถเข้าถึงเอกสิทธิ์ในร้านค้าดิวตี้ฟรีแบบเอกซ์คลูซิฟของ คิง เพาเวอร์ ตลอดจนส่วนลดร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ครบวงจรในเครือ คิง เพาเวอร์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าจดจำอย่างยิ่ง
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมดิวตี้ฟรี ที่คู่แข่งเลือกจะจับมือกันแทนการแข่งขัน เพื่อสร้างเครือข่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกแบบไร้พรมแดนให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว คือ ‘Customer Centricity’ เพื่อยกระดับ Customer Experience และ Customer Journey ผ่านการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและนวัตกรรมอีกมากมายในอนาคต”
คิง เพาเวอร์ และ Avolta ไม่เพียงมุ่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่นักเดินทาง แต่ยังร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับ Travel Retail ทั่วโลก พร้อมเตรียมพบกับความร่วมมือในเฟสถัดไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทั้งสององค์กรในอนาคตอันใกล้นี้