กรมปศุสัตว์ เผยส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิต “Ayam Bangkok” ไปอินโดนีเซียตัวละเกือบ 5 แสนบาท รวม 9 ล็อต มูลค่า 8.5 ล้านบาท ตอกย้ำมาตรฐานและเอกลักษณ์สายพันธุ์ไทย
วันที่ 3 พ.ย. 2568 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ติดตามความก้าวหน้าการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิต (Ayam Bangkok) ไปยังประเทศอินโดนีเซีย ณ ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตไปอินโดนีเซีย 9 ครั้ง รวม 403 ตัว มูลค่า 50 ล้านบาท นับตั้งแต่เริ่มมีการส่งออกไก่พื้นเมืองครั้งแรกไปอินโดนีเซีย เมื่อก.ค. 2568
นอกจากนี้ยังมีกำหนดการที่จะส่งออกในวันที่ 7 และ 12 พ.ย. 2568 (ครั้งละ 50 ตัว) ซึ่งการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตของไทยไปอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและมูลค่า แสดงให้เห็นถึงการยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐานของไก่พื้นเมืองไทย
ทั้งนี้ การส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตของไทยไปอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 โดยในครั้งนี้มีไก่ของเกษตรกร 1 ราย จำนวน 4 ตัว ขายได้ราคากว่า 1.9 ล้านบาท หรือเฉลี่ยตัวละเกือบ 5 แสนบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่าการส่งออกที่สะท้อนถึงศักยภาพของเกษตรกรไทยและความเชื่อมั่นจากตลาดต่างประเทศ การส่งออกไก่พื้นเมืองในครั้งนี้ จำนวน 50 ตัว มูลค่ารวมกว่า 8.5 ล้านบาท
กรมปศุสัตว์ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวด ให้เป็นฟาร์มปลอดโรค และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์ของอินโดนีเซียทุกประการ
ทั้งนี้ไก่พื้นเมืองมีชีวิต “Ayam Bangkok” ของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมกับตลาดประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากสายพันธุ์ที่มีความ “เก่งและโก้” คือมีทั้งความเก่งกาจด้านการต่อสู้เชิงกีฬาและความสวยสง่างาม มาอย่างยาวนาน การขยายตลาดไก่พื้นเมืองในต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ผ่านสายพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลก
จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบาย “เกษตรมูลค่าสูง”และในอนาคตอันใกล้นี้กรมปศุสัตว์มีแผนที่จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายตลาดในการส่งออกไก่พื้นเมืองของประเทศไทยสู่ตลาดอื่นๆ ในต่างประเทศต่อไป อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด