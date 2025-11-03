เกษตรกร แห่ร่วมโครงการ ASP กว่า 900 ราย กรมส่งเสริมเกษตรหนุนยกระดับ สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเกษตร สร้างรายได้ใหม่–ลดต้นทุนการผลิต
วันที่ 3 พ.ย. 2568 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เปิดเผยว่า ขณะมี เกษตรกร ขึ้นทะเบียนโครงการ Agri Service Provider (ASP) แล้วกว่า 900 รายทั่วประเทศ โดยกสก. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ASP ต่อเนื่อง โดยเชิญชวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็น ASP สามารถขึ้นทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง
ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน Agri Service Provider 2. เว็บไซต์https://emachine.doae.go.th 3. สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ โครงการ ASP ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบ่งปันทรัพยากร (Sharing Economy) ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นรากฐานของการจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมภาคเกษตรในระยะยาว
ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงการ ASP วัตถุประสงค์เพื่อปลุกก้าวใหม่ของเกษตรไทยสู่ เศรษฐกิจเกษตรแม่นยำสูง โดยเชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการร่วมขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการเกษตร สร้างโอกาสในการให้บริการด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ระบบธุรกิจผู้ให้บริการทางการเกษตร หรือ ASP เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจเกษตรรูปแบบใหม่ ให้เกษตรกรเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ผลิต” สู่ “ผู้ให้บริการ” ด้านเทคโนโลยีเกษตร เป็นการสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และเชื่อมโยงกับทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของเกษตรแม่นยำ
ซึ่งทำให้บริการทางการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การใช้เครื่องจักรกล โดรนเพื่อการเกษตร หรือระบบอัตโนมัติ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันระบบผู้ให้บริการทางการเกษตรมี ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพงานบริการสำหรับผู้ให้บริการทางการเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงผู้ให้บริการทางการเกษตรและเกษตรกร ในรูปแบ Business Connect เพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกรในการเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567 เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร บริการเก็บเกี่ยวผลผลิต และบริการระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเอง