AIS 5G ร่วมสนับสนุนการจัดประกวด The 74th Miss Universe 2025 ด้วยการมอบ “AIS LUCKY TOURIST SIM” ซิมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทย ให้ผู้เข้าประกวดจากทุกประเทศ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด เอไอเอส ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนมอบซิม “AIS LUCKY TOURIST SIM” ให้แก่ผู้เข้าประกวด The 74th Miss Universe 2025 กล่าวว่า “เอไอเอสรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวด The 74th Miss Universe จากทั่วโลก ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ที่ได้รับการยอมรับในฐานะเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทย
เอไอเอยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกวงการที่ได้รับความสนใจจากคนไทย โดยเฉพาะการประกวด The 74th Miss Universe ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจในทุกๆ ปี และการมอบซิม “AIS LUCKY TOURIST SIM” เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของประเทศไทย ด้วยศักยภาพของเครือข่าย AIS 5G ที่เร็ว แรง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เข้าประกวดจะสามารถถ่ายทอดความสวยงามของประเทศไทยผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างเต็มที่ ไม่มีสะดุด ผ่าน “AIS LUCKY TOURIST SIM” ซิมซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ให้มั่นใจได้ในทุกการเชื่อมต่อตลอดการพำนักในประเทศไทย
พร้อมทั้งยังสามารถสัมผัสกับประสบการณ์พิเศษอีกขั้นตลอดทั้งการเดินทาง ผ่านโปรแกรมสิทธิพิเศษข้ามประเทศรายแรกของโลก “WanderJoy” มอบสิทธิพิเศษข้ามพรมแดน ให้สาวงามทุกคนได้สัมผัสกับสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตร 7 เครือข่ายระดับโลก และ AIS ที่รวบรวมครบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตลอดเส้นทาง”
และสามารถรับชมครบทุกช่วงการประกวด The 74th Miss Universe 2025 ทั้งรอบชุดประจำชาติ, รอบพรีลิม และรอบชิงชนะเลิศ ร่วมลุ้นและร่วมเชียร์มงที่สามของไทยไปพร้อมกัน ผ่านทางแอป AIS PLAY
หรือเว็บไซต์ www.aisplay.ais.co.th ที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด The 74th Miss Universe 2025 แต่เพียงผู้เดียวในไทย ด้วยแพ็กเกจ “PLAY PASS” สมัครได้แล้ววันนี้ เพียง 49 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธิ์ชมนาน 30 วัน สมัครง่ายๆ เพียงกด *678*74# โทรออก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-pass