ดีอี ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Google Cloud ประเทศไทย ศึกษาและผลักดันขยายสิทธิ์ให้คนไทยทุกคนได้ใช้งาน AI โปร ฟรี! กว่า 5 ล้านคนในเฟสต่อไป
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้ผลักดันหลัก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ Google Cloud ประเทศไทย ในงานแถลง “ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Google Cloud เพื่อขยายโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย AI”
นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า “รัฐบาลไทย โดย ดีอี ตระหนักดีว่า AI คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต เรามีพันธกิจที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง AI ได้อย่างเท่าเทียม
เพื่อลดช่องว่างสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน กระทรวงฯ จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับ Google โดยเริ่มต้นจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ซึ่งต้องการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง การเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร ซึ่งมีค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน 750 บาท รวม 12 เดือน 9,000 บาทได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พร้อมกันนี้ ดีอี ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI กลายเป็น สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในระยะแรก ทางกระทรวงดีอีและ Google เดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งการร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆ ในอนาคต เพื่อเร่งศึกษา ผลักดัน และขยายสิทธิ์ รวมทั้งปรับเงื่อนไข ให้คนไทยทุกคนได้ใช้งาน AI ระดับพรีเมียม หรือ โปร ฟรี! อย่างทั่วถึง ตั้งเป้ากว่า 5 ล้านคน ในเฟสต่อไป พร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้งาน AI ด้วยมาตรการควบคุมระดับองค์กรของ Google Cloud
นอกจากนี้ดีอีจะได้ดำเนินการความร่วมมือกับ Google รวมทั้งแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ภายใต้บทบาทและหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางราชการต่อไป”
นายอรรณพ ศิริติกุล Country Director, Google Cloud ประเทศไทย กล่าวว่า “Google Cloud ขอชื่นชมวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของกระทรวงดีอี ที่ผลักดัน AI ให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจัง จากการที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดีอี ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายนี้
รวมทั้งข้อมูลที่เราพบว่าคนไทยมีความพร้อมและตื่นตัวในการใช้ AI อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้ Google สนับสนุนวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของกระทรวงดีอีและมอบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในครั้งนี้
นอกจากนี้ การนำ AI มาประยุกต์ใช้ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเห็นความต้องการที่ชัดเจนของการนำความสามารถด้าน Generative AI และ Agentic AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งในห้องเรียนและห้องประชุมอีกด้วย เชื่อมั่นว่านี่คือการลงทุนที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมหาศาล และ Google Cloud ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในระยะยาวต่อไป”
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ในระยะแรก จะมุ่งเน้นไปที่การมอบสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ Google AI Pro สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป สำหรับใช้งานส่วนตัว ฟรี! นาน 12 เดือน ซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ์ 9 ธันวาคม 2568
นอกจากนี้ โครงการจะพัฒนาโซลูชั่นการเรียนรู้ระดับชาติ โดยอาศัยแพลตฟอร์ม Vertex AI และ โมเดล Gemini ของ Google Cloud โดยเฉพาะ Vertex AI Model Garden ที่จะช่วยรับรองความยืดหยุ่นและการบูรณาการแบบเปิดกับโมเดล AI ชั้นนำในอุตสาหกรรม รวมถึงโมเดลของ Google โมเดลจากพันธมิตรและโมเดลแบบเปิดอื่นๆ
สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ และช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ https://gemini.google/th/students/?hl=th